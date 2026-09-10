Ligeti Miklóst is alkotmánybírónak jelöli a Tisza

Magyar Péter a Facebook-oldalán megnevezte a pártja öt alkotmánybíró-jelöltjét:

Dr. Chronowski Nóra - egyetemi tanár, az MTA doktora, alkotmányjogász;

Dr. Ligeti Miklós - jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója;

Dr. Kovács András György – kúriai tanácselnök bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász;

Dr. Orosz Árpád Gábor – a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta Szegedi Tudományegyetem oktatója;

Dr. Szomora Zsolt – a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár.

A miniszterelnök azt írja, a Tisza „ígéretéhez híven olyan jelölteket javasol alkotmánybírónak, akik minden szempontból megfelelnek nemcsak az Alaptörvény előírásainak, de minden szakmai követelménynek”.

„Az utóbbi hetekben számos kiváló jogásszal egyeztettünk. Feddhetetlenség, integritás, függetlenség és valódi szakmai teljesítmény, ezeket a szempontokat mérlegeltük” – írja a Magyar.

A jelöltek bizottsági meghallgatására hétfőn sor kerül, a Parlament pedig kedden délelőtt választja meg az öt új alkotmánybírót.

Nagy mozgás történt az Alkotmánybíróságon, miután az alkotmánymódosítás miatt öten is elvesztették a pozíciót. A volt fideszes képviselő és miniszter, Hende Csaba július 19-ével távozott, az alaptörvény-módosítás miatt. Őt nem a 70 éves korhatár érintette, hanem az, hogy a cikluskorlátozás nem lehet többet országgyűlési képviselő, emiatt alkotmánybíró sem. A 70 éves korhatár miatt távozott az AB addigi elnöke, Polt Péter volt legfőbb ügyész, Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomniczi Zoltán is. A tiszás többség júliusban megválasztotta Sonnevend Pált, aki Hende Csaba helyére érkezett. Novemberben lejár Czine Ágnes mandátuma is, akit még 2014-ben választott meg az országgyűlés, és egy alkotmánybírót nem lehet újraválasztani. Vele együtt a testület harmada cserélődik le pár hónapon belül.