Munkavédelmi bíráságot kapott a MÁV, miután a hepatitis gyanúja miatt kiérkező ellenőrök súlyos hiányosságokat találtak a békéscsabai telephelyén

A munkavédelmi hatóság 54 millió forintos bírságot szabott ki a MÁV Személyszállítási Zrt.-re, mert a cég súlyosan és közvetlenül veszélyeztette a békéscsabai járműbiztosítási telephelyén dolgozó több munkavállalóját.

A döntésről Kátai-Németh Vilmos posztolt a Facebookon. A szociális és családügyi miniszter azt írta, a munkavédelmi hatóság májusban kapott bejelentést az ügyben, hepatitis E vírusra vonatkozó foglalkozási megbetegedés gyanúja miatt.

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A helyszínen elvégzett vizsgálatok több munkavédelmi hiányosságot is feltártak. A legsúlyosabb jogsértés a biológiai kockázatértékelés elmulasztása, a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya volt. A hiányosságok miatt 54 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság.