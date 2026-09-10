Schmidt Mária szerint Mándoki „visszaköpött Orbánra”

„A hideg árulás korszaka II. – Mándoki művész úr” – címmel tett közzé bejegyzést Facebookon Schmidt Mária, miután hozzá is eljutott a hír, hogy az eddig ünnepelt Fidesz-celeb Leslie Mándoki nagy hirtelenséggel azt találta mondta, hogy Orbán oroszbarátsága már neki is sok volt, soha nem volt orbánista, és hogy hálás, hogy most Magyarország méltó helyet kap megint Európa szívében.

„Amikor először jött el a Terror Háza Múzeumba ismerkedni és beszélgetni, munkatársaimmal együtt tátott szájjal hallgattuk. Fantasztikus performansz volt. Csak úgy repkedett a »Viktor barátom«, a Bush elnök, a Gorbacsov barátom, Kohl haver és Angela Merkel, akivel pusziban vannak. A fejünket kapkodtuk és amikor elment, megállapítottuk, hogy háromszor kéne újjászületnünk ahhoz, hogy amit most láttunk tőle, abból bármit is hasznosíthassunk” – írta Schmidt, hozzátéve, hogy számtalanszor sms-ezett és telefonált Mándokival, aki ilyenkor „a nyomulás és a nagyotmondás olyan keverékét vonultatta fel”, ami Schmidt Máriát „teljes mértékben elvarázsolta”.

„Ismertem olyanokat, megéltem olyanokat Orbán közelében, akik a hízelkedés mesterei voltak, de Mándoki mindet elhomályosította” – idézte fel Schmidt, aki szerint Mándoki „most aztán coming outolt”.

„Visszaköpött Orbánra, politikájára és mindenre, amit a NER alatt, 16 éven keresztül akkori állításai szerint meggyőződésből, szívből képviselt. Cserébe mekkora támogatásokban reménykedhet? Mert senkit ne tévesszenek meg az olyan kijelentések, hogy művészet, művészember, szabadságszeretet, demokratikus értékek. Mándoki lobbista. Egy dolog érdekli: a pénz. Ja, és még a még több pénz” – fejtette ki véleményét Schmidt Mária, hozzátéve: „Majd meglátjuk, hogy kap-e, kitől és mennyit.”

Leslie Mándoki pálfordulása Havasi Bertalant is meglepte, főleg, hogy a zenész állítólag nemrég még tőle kért kommunikációs tanácsot, Bayer Zsolt pedig szimplán csak ócska, pitiáner szarjankónak nevezte a zenészt, akinek élete főműve a Dzsin, Dzsin, Dzsingisz kán, amit egy falusi budi háta mögött játszik el.