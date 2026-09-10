Tanács Zoltán miniszter AI-képpel próbál ismeretet terjeszteni, csak sajnos az AI teljesen rottyon volt, és mindent elrontott rajta

Nem csak az Egyenlítőről lehet rakétát indítani, magyarázza Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy pár nappal ezelőtti ismeretterjesztő posztjában, amit a reddites szakértő közösség most vett észre, és most borult ki rajta, mondván, teljes hülyeségek vannak az AI által rajzolt képen.

Szó szerint idézünk, „a kék pálya egy teljesen hibás faszság, ami nem a Föld közepe körül kering”.

Nem egy bődületes hiba, de az inklináció szót is cével írta az AI, ami furán hat a magyar szövegben. A szó egyébként a pályasík és az egyenlítő síkja által bezárt szöget takarja, ezen a képen épp 0 fok.

Ennél sokkal nagyobb baj, hogy a városokat sem jó helyre rajzolta az AI, mert