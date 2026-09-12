A Mi Hazánk alkotmánybíró-jelöltje is ott van Kötcsén

Tudósítóink beszámolója alapján Schiffer András, az LMP egykori elnöke, akit másfél hónapja már a Mi Hazánk jelölt alkotmánybírónak, ott van Orbán elvileg szűk körű fejtágítóján Kötcsén.

Schiffer András Kötcsén Fotó: Kristóf Balázs / 444

Schiffer jelenléte több szempontból fura. Az elmúlt években rendszeresen szerepelt közéleti műsorokban Toroczkai Lászlóval, a Mi Hazánk elnökével. Ezek a beszélgetések jellemzően a Facebook moderálásáról, a közösségi platformok cenzúrájáról és alternatív online felületekről szóltak. Emellett visszatérő vendége volt a párthoz közel álló Magyar Jelen podcastjének is. Egy április 11-i adásban például kifejezetten méltatta Toroczkait, azt mondva, hogy „egyedül ő foglalkozik a valós problémákkal”. A Szegeder épp tegnap írt arról, hogy Schiffer amúgy az ügyvédje is Toroczkai Lászlónak. A hosszú évek óta először ellenzékbe szorult Fidesz nyári szabadegyetemén – amelyen összesen kilenc panelbe hívták meg – már arról beszélt, hogy csalódott Orbán Viktorban.