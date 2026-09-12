Legalább hárman meghaltak Ukrajnában az éjszakai orosz támadásokban

Az ukrán hatóságok szerint legkevesebb három ember meghalt péntek éjszaka, az orosz hadsereg Ukrajna ellen indított támadásaiban. Zaporizzsjában ketten vesztették életüket egy lakónegyed elleni csapásban, Dnyipropetrovszk megyében pedig egy ember halt meg egy Krivij Rih-i ipari létesítmény elleni támadásban.

Odessza megye katonai vezetése azt közölte, hogy a térséget érő támadásokban legkevesebb 28-an megsebesültek, köztük egy öt hónapos csecsemő is. Oleh Kiper, a megye katonai kormányzója szerint a műveletben több lakóépület megrongálódott, az egyik, többemeletes ház felső szintjei pedig teljesen megsemmisültek.

Az orosz védelmi minisztérium megerősítette a támadásokkal kapcsolatos ukrán bejelentéseket.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben a Deutsche Wellének adott, szombaton közzétett interjújában azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a decemberi miami G20-csúcstalálkozón. Zelenszkij arról is beszélt, hogy pozitívan értékelte az amerikai Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai és kijevi látogatását, ami szerinte az ukrán és az orosz nép felé is a tisztelet jele volt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken, a BRICS-csúcstalálkozó előtt egy nappal azt mondta, ha az európai országok csapatokat küldenének Ukrajnába, „az háborút jelentene Oroszországgal”. Putyin ismételten tagadta, hogy Oroszország fenyegetést jelentene Európára. Azt mondta, „nincs ilyen fenyegetés, soha nem is volt”. (via MTI)