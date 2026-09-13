375 millió forint állami támogatást kapott egy cég, ami fideszes YouTube-csatornát csinált a választásokra, a nagy részét a pénznek visszautalták

A Horizont YouTube-csatornát működtető R56 Nonprofit Kft. 2025 és 2026 között 375 millió forint támogatást kapott a Miniszterelnökségtől és az NKA-tól – derül ki az RTL Híradóból.

A Fidesz mellett kampányoló podcastokat is gyártó cég a választás után a pénz nagy részét visszautalta.

Olyan műsoraik vannak, mint a Nőfilter, ahol 2025 novemberében Tóth Gabi arról beszélt, hogy hiányolja Varga Juditot a közéletből, és az „elkorcsosulásról”, „amit ez a nyugati mainstream hoz be”, és itt futott még a kampányban Bárdosi Sándor volt birkozó, Pityinger László Dopeman és egy harmadik pasi műsora, a BarbárShop, utóbbiban főleg Magyar Péterről beszéltek.

BarbárShop, még április 8-án. Fotó: YouTube

A választás óta csak egy videó jelent meg a csatornán, Dopemanről (Apa, testvér, rapper, közéleti szereplő, influenszer, buddhista tanító – és mi még? – teszik fel a kérdést a leírásban).

Sem a Fidesz, sem a csatorna nem reagált az RTL megkeresésére.

Azt korábban is lehetett tudni, hogy az R56-nak jutott az NKA-s pénzekből, de a Miniszterelnökség további támogatására csak most derült fény.

Az R56 egyébként egy kocsma is, a Bem rakparton található, egykor a volt kommunista Stefka Istvánhoz kötődött, még ő bérelte azt a 90-es években, majd Huth Gergely volt Pesti Srácok főszerkesztő is beszállt mellé. 2017-ben a Schmidt Máriához kötődő emlékbizottságtól is milliókat kaptak. 2023-ban bezárt a hely, de csak rövid időre, 2024 végén újranyitotta kapuit.