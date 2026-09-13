Az egyik vágányon meghibásodott, a másikon autóval ütközött a vonat, Ausztria felé nehéz most eljutni vasúttal

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Baleset és műszaki hiba miatt jelentősen késnek a vonatok Győr és Hegyeshalom között – közölte a Mávinform.

Győr és Öttevény között az egyik vágányon meghibásodott a RegioJet Prágába tartó vonata, a másik vágányon pedig egy tehervonat személygépkocsival ütközött. A két állomás között nem közlekedhetnek a vonatok, pótlóbuszokkal szállítják az utasokat.

Délután 4 körül bevontatták a Regiojet szerelvényt, azonban a baleseti helyszínelés mindkét vágányt érinti, emiatt továbbra sem lehetséges a vonatközlekedés Győr és Öttevény között. A pótlóbuszok továbbra is Győr és Lébény-Mosonszentmiklós között járnak. A nemzetközi vonatok várakoznak.