Oroszország az ukrán–lengyel határ térségére mért csapást Kijev szerint

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Egy orosz drón csapódott be az ukrán–lengyel határtól mindössze 800 méterre, a kisváros, Jahodyn térségében az éjszaka folyamán – közölte vasárnap Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.

Határátkelő a lengyel-ukrán határon.
Fotó: MICHAEL SORROW/Anadolu via AFP

„Oroszország barbár csapásai az ukrán–lengyel határnál, Jahodynban nem egyszerűen az államhatáraink elleni támadások folytatását jelentik” – írta Szibiha az X-en.

„Ez Putyin terrorja, ami immár közvetlenül az EU és a NATO ajtaján „kopogtat”. Az orosz barbárok már a kapuitoknál vannak, kedves partnereink” – tette hozzá.

A lengyel határőrség szóvivője a Reutersnek azt mondta, hogy a támadás helyszíne 800 méterre volt a lengyel határtól, és a támadás idejére ideiglenesen lezárták a határátkelőt. Az ukrán vasúttársaság, az Ukrzaliznicja külön közleményben azt írta, hogy egy másik, Lengyelországgal határos régióban, Volinyban egy személyvonat mozdonya ellen történt dróntámadás, mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. A vállalat közleménye szerint senki sem sérült meg.

Az Ukrajna nyugati része elleni orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn - nyilatkozta Dariusz Sienicki, a lengyel határőrség regionális alakulatának szóvivője az Interia.pl lengyel hírportálnak. A PAP lengyel hírügynökség szerint a legtöbb határátkelőn vasárnap délelőtt a közlekedés újraindult.

Az ukrajnai helyzet kapcsán a lengyel kormány biztonsági központja vasárnap hajnalban sms-ben figyelmeztette a kelet-lengyelországi Lublini vajdaság és a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaság több járásának lakosságát légitámadás lehetséges veszélyére, és emiatt riasztószirénákat is bekapcsoltak – írja az MTI. Karolina Galecka, a lengyel belügyminisztérium szóvivője az wp.pl hírportálnak azzal indokolta az RCB által kiadott riasztásokat, hogy az orosz műveletek közel voltak a lengyel határhoz. Kiemelte, hogy a lengyel oldalon nincsenek sebesültek.

A nyugat-ukrajnai orosz légitámadások során rutinszerűen felszállnak a lengyel katonai vadászgépek, ez történt vasárnap hajnalban is, a művelet délelőtt véget ért - erősítette meg a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága. Mint elmondták, a járőrözés megelőző jellegű volt, a lengyel légtér biztosítását célozta, különösen a veszélyeztetett ukrán területekhez közeli régiókban. A lengyel légtér megsértését nem regisztrálták – közölte a parancsnokság.

Idén nyáron mi is megnéztük, hogyan védik Lengyelország határait golyóálló mellényben, szenzorok között az őserdő mélyén, ezt ide kattintva tudjátok elolvasni.

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