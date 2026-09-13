Rekordösszegű adományt kapott a bevándorlásellenes brit Reform UK párt

Christopher Harborne kriptovaluta-milliárdos szombaton közölte, hogy 36 millió fontot, azaz több mint 15 milliárd forintot adományozott a bevándorlásellenes brit Reform UK pártnak – írja a Reuters. Harborne ezzel megismételte az egy nappal korábbi, szintén 36 millió fontos rekordadományt, így Nigel Farage pártja két nap alatt összesen 72 millió fonthoz, azaz nagyjából 30,5 milliárd forint jutott, miközben továbbra is finanszírozási szabálytalanságokkal vádolják, amiket tagad.

Fotó: CARLOS JASSO/AFP

Az összeg az Egyesült Királyság Választási Bizottságának adatai szerint meghaladja azt, amennyit akár a kormányzó Munkáspárt, akár az ellenzéki Konzervatív Párt költött a tavalyi választási kampány során. Harborne, aki már eddig is a Reform legnagyobb adományozója volt, a Telegraph című lapban megjelent cikkében hozta nyilvánosságra a támogatást, és azt írta, hogy kriptobefektető társa, Ben Delo egy nappal korábbi felajánlása ösztönözte arra, hogy ugyanekkora összeget adjon.

„Mit várok cserébe az adományaimért? Semmit. Sem főrendi címet, sem politikai irányváltást, csak egy olyan pártot, amely készen áll a kormányzásra” – mondta Harborne a cikkben.

Delo pénteki adománya már önmagában is messze meghaladta a korábbi, 10 millió fontos rekordot, amit a 2022-ben elhunyt brit üzletember, John Sainsbury hagyott a Konzervatív Pártra. A BitMEX kriptovaluta-kereskedési platform brit társalapítója – akit az Egyesült Államok banktitokról szóló törvényének megsértése miatt korábban már elítéltek, majd később Donald Trump elnöki kegyelemben részesítette – azt mondta, azt szeretné, hogy a párt kevesebb időt töltsön adománygyűjtéssel, és többet a kormányzásra való felkészüléssel. Szerinte a Reformnak erőforrásokra van szüksége ahhoz, hogy felvehesse a versenyt Nagy-Britannia két bejáratott pártjával, a Munkáspárttal és a Konzervatív Párttal.

Farage szombaton üdvözölte mindkét férfi támogatását. „Megtiszteltetés számomra, és alázattal tölt el, hogy Ben Delo és Christopher Harborne ilyen nagy bizalmat tanúsított a Reform iránt” – mondta közleményében. „Mindketten tudják, hogy mi vagyunk az egyetlen párt, ami képes megfordítani az ország sorsát és megnyerni a következő parlamenti választást. Nagylelkűségüknek köszönhetően most már egyenlő versenyfeltételek mellett vághatunk neki ennek a választásnak.”

A Reform továbbá bejelentette, hogy ha hatalomra kerül, olyan törvényt javasolna, ami elősegítené a kriptovaluták szélesebb körű használatát, többek között a digitális eszközökre vonatkozó tőkenyereségadó csökkentésével, valamint egy bitcoin-tartalékalap létrehozásával a Bank of Englandnél.

Közben a párt nemrég közölte, hogy James Orr szakpolitikai vezető és Dan Jukes, Farage tanácsadója egy belső vizsgálat idejére lemondott tisztségéről, miután a Channel 4 rejtett kamerás oknyomozó riportja bemutatta, hogy a párt megsértette a választási törvényt azzal, hogy egy amerikai vállalatot bírt rá egy, a párt által megrendelt közvélemény-kutatás kifizetésére. A párt előnye a történtek után a mérések alapján érezhetően csökkent.

A Reform tagadta, hogy bármilyen szabálytalanságot követett volna el, és azt állította, hogy klímaaktivisták megtévesztő akciójának célpontjává vált. Farage azt mondta, hogy a párt „semmilyen törvényt nem sértett meg”, és nem fogadott el szabálytalan adományokat. A Munkáspárt azonban arra kérte a rendőrséget, hogy vizsgálja ki a vádakkal összefüggő esetleges jogsértéseket. A rendőrség közölte, hogy értékeli a hozzá eljuttatott információkat, míg a Választási Bizottság azt mondta, hogy vizsgálja az állításokat.

Ráadásul párhuzamosan több vizsgálat is folyik Farage és társai ellen, amik a párt jövőjét is komolyan veszélyeztethetik. A Brexit egyik legismertebb kampányarca például júliusban lemondott képviselői mandátumáról, miután parlamenti vizsgálat indult ellene egy 5 millió fontos, vagyis mintegy 2,3 milliárd forintos ajándék miatt. (Az erről szóló részletes cikkünk itt olvasható). Farage elismerte, hogy egy Thaiföldön élő kriptomilliárdostól megkapta a pénzt, és azt sem vitatta, hogy nem tüntette fel a vagyonnyilatkozatában. Szerinte azonban nem követett el szabálytalanságot, mert személyes ajándékról volt szó. Farage végül visszaszerezte parlamenti mandátumát, de mindezért egy szemeteskukának öltözött komikussal kellett megharcolnia, amiről itt írtunk hosszabban.