Trump szerint „negatív erők” keltik a feszültséget a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, a lényeg, hogy „aki az AI-ban nyer, az nyer”

Donald Trump írországi golfpályáján, 2026. szeptember 13. Fotó: PAUL FAITH/AFP

Donald Trump amerikai elnök szerint számos „rendkívül negatív erő” olyan dolgokat hoz fel a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, amelyek nem fognak bekövetkezni. Elmondta, biztosítani akarja, hogy az Egyesült Államok továbbra is az iparág vezető nagyhatalma maradjon.

„Az AI terén megelőzzük Kínát. Mi vagyunk a világ legfejlettebb országa, és őszintén szólva szeretném, ha ez így is maradna, mert aki az AI-ban nyer, az nyer”

– mondta Trump írországi golfpályáján újságíróknak, amikor arról kérdezték, szükség van-e az AI-fejlesztések szigorúbb szabályozására.

Trumpot itt arra a hírre reagáltatják, miszerint a világ top mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalatainak a vezetői közösen kérik, hogy lassítson az iparág az új technológiákkal való kísérletezéssel, mert beláthatatlan következményei lehetnek, ha ebben az ütemben folytatják az újabb és újabb modellek fejlesztését.

Dario Amodei, az egyik legnagyobb AI-fejlesztő vállalat, az Anthropic vezetője egy szeptember 13-án megjelentetett esszében amellett érvel, hogy lassítani kell a modellek fejlesztésének sebességén, mert veszélyes területre tévedtek a nyáron az AI-cégek. Az aggodalmait Sam Altman, az OpenAI vezetője, és Elon Musk is osztják.

„Felállíthatnánk védőkorlátokat. Megtehetnénk ezt és azt. De szerintem rengeteg nagyon negatív erő van, amelyek felvetik ezt a kérdést, pedig nem kellene, és olyan dolgokat hoznak fel, amelyek nem fognak megtörténni”

– mondta most erről Trump.

A mesterséges intelligencia biztonságos használatáról szóló vita régóta zajlik, de ezen a héten nagyon bepörgött. Erről hosszú cikket is írtunk. (via Reuters)