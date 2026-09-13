Újabb erdőtűz pusztított Brac szigetén, többszáz embert evakuáltak

Mintegy kétszáz embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a horvátországi Brac szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek.

FRISSÍTÉS 11:32 Hatósági közlések szerint két ember súlyosan megsérült, a tűz pedig továbbra is aktív.

Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok jelezte, hogy az evakuáltakat Supetar sportcsarnokában és Postira egyik közösségi központjában helyezték el. A veszélyeztetett területeken külföldi turisták is tartózkodtak - írja az MTI.

Horvát tűzoltók dolgoznak egy bozóttűz oltásán a Brac szigetén található Milna közelében, Horvátországban, 2026. szeptember 12-én. Fotó: Pixsell/Ivo Cagalj/PIXSELL/Sipa USA via Reuters Connect

A helyzet az éjszaka Milna környékén több helyen súlyossá vált: a tűzoltók lakóházakat és más épületeket védtek, miközben a tűz az Osibova-öböl és Baterija felé terjedt. Tucakovic szerint több épület megrongálódott, a károk pontos mértékét azonban csak a terület átvizsgálása után lehet megállapítani. Vasárnap reggel már nem volt nyílt láng, a tűzoltók azonban továbbra is a helyszínen maradtak, hogy megakadályozzák az újabb fellobbanásokat.

A tűz csütörtök este keletkezett Lozisca közelében, és az elmúlt napokban nagy területen pusztított a bozótosban, az aljnövényzetben és a fenyőerdőben. Az oltást az erős szél és a nehezen járható terep is nehezítette. A földi egységek mellett tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. A tűzoltók az elmúlt napokban Lozisca, Bobovisca és Milna térségében házakat és más épületeket védtek. Korábban a tengeri evakuálás lehetőségére is felkészültek, akkor azonban még nem volt szükség nagyobb szabású kitelepítésre.

Idén augusztusban Horvátországban súlyos erdőtüzek pusztítottak, különösen Dalmácia térségében és a szigeteken. A hónap közepén a Brac szigetével szemközt fekvő Omisban és a kisváros környéki, a nyári szezonban turizmusból élő falvakban ütött ki tűz, akkor magyar turisták számoltak be nekünk a pokoli éjszakáról. A tűz mintegy ezer hektáron égett, lakóépületeket és járműveket is megrongált. Egy ember meghalt, több mint negyvenen megsérültek, és több ezer embert kellett ideiglenesen biztonságos helyre menekíteni. Pár nappal később négy embert vettek őrizetbe, mert szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára (Zadar) térségében, majd még három kanadai állampolgárt, akik meggyújtották a száraz aljnövényzetet Sibenik-Knin megye Drnis nevű települése közelében.