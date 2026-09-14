„A hajamnak annyi” – rákos megbetegedéséről írt Jelencsik József, a Tisza képviselője

„Van, amit az ember nem tervez elmondani a nyilvánosságnak. De van, amikor jobb őszintén beszélni róla, mint teret engedni a találgatásoknak”

– így kezdte Facebook-posztját Jelencsik József, a Tisza országgyűlési képviselője, aki Pest megye 01. számú választókerületéből került a Parlamentbe. Posztjából az derült ki: a képviselő már egy ideje daganatos megbetegedéssel küzd, ám túl van kezelése „jelentős részén”, és bízik a gyógyulásában.

Fotó: Jelencsik József/Facebook

„Az elmúlt időszakban kiderült, hogy egy daganatos betegségem van. Megkezdtem a kezelést, jó kezekben vagyok, és az alapján, amit eddig tudunk, minden okom megvan arra, hogy bizakodó legyek: meg fogok gyógyulni”

– írta.

Hozzátette: „A hajamnak annyi. Ez most ezzel jár. A lényeg azonban nem ez, hanem az, hogy végigcsináljam a kezelést – aminek egyébként jelentős részén már túl vagyok - és meggyógyuljak.” Azt ígérte, emiatt nem fogja abbahagyni képviselői munkáját, csak az várható, hogy egy-egy rendezvényről lemarad majd a kezelése miatt.

A képviselő megköszönte a vele foglalkozó orvosok és egészségügyi dolgozók munkáját is, követőit pedig így figyelmeztette:

„És ha már nyilvánosan beszélek erről, egy dolgot szeretnék nagyon hangsúlyosan elmondani: figyeljetek magatokra. Menjetek el a szűrővizsgálatokra, és ne legyintsetek arra sem, ha a testetek valami szokatlant jelez. Az én történetem is egy olyan panasszal kezdődött, amelyről elsőre senki nem gondolná, hogy komoly betegség állhat mögötte.”

Ennél több konkrétumot nem osztott meg állapotáról.

Választókerülete képviselete mellett Jelencsik az Európai Ügyek Bizottságának is alelnöke a Parlamentben, eddigi felszólalásai jellemzően az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról szóltak.