Bejött a sztrájk Székesfehérváron, a szakszervezet kiharcolta a béremelést a Hanon-gyár dolgozóinak

Véget ért a sztrájk délután a dél-koreai Hanon Systems Hungary Kft. székesfehérvári telephelyén – írja az MTI. A gyár dolgozói múlt csütörtökön függesztették fel határozatlan időre a munkavégzést, a szakszervezet képviselői pedig alig öt nappal később már meg is állapodtak a béremelésről.

László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke arról számolt be:

A gyárban dolgozók a korábbi, 4 százalékos béremelésen felül további 2+2 százalékos emelést kapnak.

Ebből az egyik 2 százalékot májustól visszamenőleg kapják meg a dolgozók, míg a másik 2 százalékot szeptember 1-től.

A pécsi gyárban, ahol (ezúttal) nem sztrájkoltak, a korábbi 4,5 százalékon felül szeptember 1-től további 4 százalékos béremelést kapnak.

Lesz még egy egyösszegű kifizetés a novemberi bérrel, amit a munkáltató ajánlott fel a munkavállalóknak.

Emellett abban is megállapodtak a cégvezetéssel, hogy korábban kezdik meg a jövő évi bértárgyalást, a munkáltató pedig sokkal részletesebb érvelést ígért a szöveges javaslatban, ami az idén elmaradt. Arról is egyeztettek, hogy folyamatosan figyelik a környékbeli vállalatok béreit: a Hanon vállalta, hogy nem marad le a többi munkáltatótól a javadalmazások terén.

Fotó: Kacsúr Tamás/MTI/MTVA

A gyár dolgozói azért hirdettek határozatlan idejű sztrájkot, mert a munkáltató nem válaszolt érdemben a munkavállalók követeléseire, akik az ország három telephelyén egységesen 10 százalékos béremelést kívántak elérni.

A dél-koreai Hanon Systems a világ egyik legnagyobb autóipari klímatechnikai beszállítója. 1991-ben jelentek meg Magyarországon, az évtizedek alatt fokozatosan bővítették tevékenységüket. Legutóbb beruházásukat három éve Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, amely szerint a cégcsoport 43 milliárd forint értékű fejlesztést és 250 munkahely teremtését ígérte Székesfehérváron, Pécsen és Rétságon. Ezt az állam 5,7 milliárd forinttal támogatta. A vállalat a legutolsó nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 2025-ben csaknem 1900 munkavállalót foglalkoztatott, 146,3 milliárd forint bevételt ért el 1,65 milliárd forintos nyereség mellett.