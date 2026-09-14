Kanada egyre látványosabban távolodik az Egyesült Államoktól, helyette inkább „egyedülálló szövetséget” keres az Európai Unióval

Miközben egyre élesebb a kanadai-amerikai kereskedelmi háború, Mark Carney kanadai miniszterelnök szerint Kanada „egyedülálló szövetséget” keres az Európai Unióval, de nem akar csatlakozni a blokkhoz.

Fotó: DAVE CHAN/AFP





A Wall Street Journal arról számolt be, hogy uniós tisztviselők nyitottak voltak Carney javaslatára, hogy Kanada „társult tagként” csatlakozzon az EU-hoz, ezt mindkét fél tisztviselői megerősítették. A lap szerint Carney arra utasította európai különmegbízottját, hogy „mérje fel a teljes jogú tagságon kívüli, legambiciózusabb lehetőségeket”. A Wall Street Journal értesülése szerint Kanada és az EU olyan megoldásokról tárgyal, amelyek megkönnyítenék az áruk, szolgáltatások és munkaerő mozgását a stratégiai fontosságú ellátási láncokban, egyebek mellett az energiaipar, a mesterséges intelligencia, a védelemipar és a kritikus nyersanyagok területén. Emellett szó van tenger alatti kábelek, adatközpontok és új műholdas hálózatok közös fejlesztéséről is.

A Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon újságíróknak nyilatkozva Carney tagadta, hogy Kanada hivatalosan csatlakozni szeretne az EU-hoz, de arról beszélt hogy

„Ugyanazokat az értékeket valljuk. Ugyanazok a prioritásaink, és az erősségeink nagyon jól kiegészítik egymást. Együtt erősebbek vagyunk. És mindez egy olyan időszakban történik, amikor a világ veszélyesebbé és megosztottabbá válik, és ilyenkor a barátoknak össze kell tartaniuk.”

Az EU-hoz való közeledés háttérben az USA-val való kapcsolatok látványos megromlása áll. Trump többször beszélt arról, hogy Kanadát az Egyesült Államok „51. tagállamává” tenné, és nemrég arra utasította az amerikai kormányt, hogy az Ontario-tavat „Amerika-tóra” nevezze át.

Carney januárban, a davosi Világgazdasági Fórumon elmondott történelmi beszédében arra szólította fel a középhatalmakat, hogy fogjanak össze. Hozzátette: a „régi világrend nem tér vissza”.