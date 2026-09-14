Leállítja a budavári palota újjáépítését a kormány

Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány - közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium hétfőn a Világgazdaság kérdésére.

A lapnak küldött válaszában a Vitézy Dávid vezette minisztérium megerősítette, hogy a budavári palota A szárnyának kivitelezése nem folytatódik, a kivitelező ZÁÉV Építőipari Zrt. két hét határidőt kapott, hogy levonuljon az épületről. A KBM két dolgot hangsúlyoz: egyrészt, hogy a ZÁÉV Mészáros Lőrinc érdekeltsége, másrészt azt kommunikálják, hogy valójában nem is ők állítják le a beruházást, hanem ez még az Orbán-kormány alatt kötött szerződés következménye, ugyanis akkor olyan szerződést kötöttek, ami nem biztosította a fedezetet a folytatáshoz, a jelenlegi megrendelés pedig rövidesen kifut.

Fotó: Németh Dániel/444

A Magyar-kormány június végén rendelte el a Nemzeti Hauszmann program és a budavári Palotanegyed rekonstrukciójának teljes körű felülvizsgálatát, ez még most is tart, a határideje szeptember 30.

„A célunk a jövőben is, hogy a Budai Vár kiemelkedő történeti és kulturális értékeinek megőrzése mellett minden folyamatban lévő és tervezett beruházás esetében megvizsgáljuk annak költségeit, indokoltságát, jövőbeni funkcióját és azt is, hogy miként szolgálhatja a lehető legjobban a közérdeket és a Budai Vár nyilvános hozzáférhetőségét” – írja a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A tárca állítása szerint a beruházás folytatására új közbeszerzést fognak kiírni - azt viszont nem közölték, hogy mikor.