Sínekre tévedt jávorszarvas miatt bénult meg Varsó vasúti közlekedése

Moose on the loose, azaz egy bátor jávorszarvas marhasága miatt halt le a varsói vasút vasárnap este: a lengyel főváros központi pályaudvarán (Warszawa Centralna) sétált a sínekre az állat, komoly fennakadást okozva a közlekedésben.

A jávorszarvas először a megálló platformján tűnt fel, aztán továbbállt a sínekre. A vasutat üzemeltető PLK cég ezért számos járat törlésére és átterelésére kényszerült. A fennakadás nagyjából 80 percig tartott: a hatóságok altatólövedékkel ártalmatlanították az állatot, majd elszállították az állomásról.

A helyi rendőrségnek fogalma sincs, hogy kerülhetett a Lengyelországban amúgy őshonos jávorszarvas a főváros legforgalmasabb közlekedési csomópontjára. A PLK később megerősítette, hogy helyreállt a forgalom, az állatot pedig egy erdős területre költöztették. Azt is közölték, hogy a szarvast amúgy Emilnek nevezték el.

Augusztus elején Budapesten is történt hasonló eset, amikor a 2-es metrót bénította meg egy vaddisznó, amely a Deák és a Déli között vándorolt a sínekre. Az a sztori némileg szomorúbban végződött, mivel a hatóságok végül a sérült állat kilövése mellett döntöttek. A jávorszarvas ellenben olyan kényelmesen, jóízűen tehénkedett az altatólövedék hatása alatt, hogy azt megirigyelni sem nehéz: