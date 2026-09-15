Hadházy: Mészáros Lőrinc már most is börtönben lehetne, ha valódi szándék lenne rá

„NEM IGAZ, HOGY LŐRINC NEM LEHETNE MÁR MOST IS BÖRTÖNBEN, ha valódi szándék lenne rá” – kezdte Facebook-posztját Hadházy Ákos volt független országgyűlési képviselő kedd délután, az interneten az ordibálásnak megfelelő csupa nagybetűvel.

A poszt előzménye, hogy a Mészáros Csoport szombati családi napjáról kiszivárgott beszédében az ország leggazdagabb embere nyitottnak mutatkozott a Tisza-kormánnyal való együttműködésre. Erre kedden Magyar Péter is kitért a parlamentben, ahol azt mondta: „Mészáros Lőrincen sem azt láttam, hogy rettegne az önkénytől.”

Hadházy szerint azonban Mészárosnak lenne oka tartani a hatóságoktól. Példaként a balmazújvárosi vasútépítés ügyét hozta fel, amely miatt korábban feljelentést tett, és amelyben állítása szerint másfél éve nyomozás folyik. Hadházy májusban tanúvallomást is tett a Pest vármegyei rendőrségen.

Hadházy szerint az ügy egyszerre „nagyon fideszes és nagyon abszurd”, de ettől még szerinte bőven elég lenne ahhoz, hogy Mészáros Lőrincet akár már most letartóztassák.

A történet középpontjában Mészáros korábbi veje, Homlok Zsolt és a balmazújvárosi vasútvonal felújítása áll. Hadházy szerint Homlok a válása után kegyvesztett lett, ezért úgy számolt, csak akkor lehet esélye a munkára, ha „rendes, piaci áron” vállalja el. Végül 18 milliárd forintos ajánlatot adott, de attól tartott, hogy azt irreálisan alacsonynak minősítik, ezért Hadházy állítása szerint egy másik cégen keresztül egy kamu ajánlattal is megtámasztotta a sajátját, „ahogyan Lőrincék is vittek kamu ajánlatokat a 36 milliárdos ajánlat mellé, a verseny eljátszására".

Ez lett a veszte: a Gazdasági Versenyhivatal kartellezés miatt lecsapott Homlokra, annak ellenére, hogy végül visszalépett a tendertől. Hadházy szerint az ügy abszurditása éppen az, hogy a GVH a 18 milliárdos ajánlat körüli összejátszással foglalkozott, miközben a végül befutó, nagyjából kétszer ennyibe kerülő ajánlatokkal nem.

Homlok Zsolt. Fotó: Haladás VSE/Facebook

Hadházy azt is megismételte, amit korábban a rendőrségen tett vallomásában mondott: információi szerint a GVH vizsgálata közben olyan bizonyítékok is előkerültek, amelyek arra utaltak, hogy Mészáros megpróbálta rávenni Homlokot a visszalépésre. Homlok végül valóban visszalépett.

A volt képviselő szerint ezek a bizonyítékok azóta akár el is tűnhettek, egy dolgot azonban nem lehet eltüntetni: a beruházást végül 36 milliárd forintért végezték el, miközben Homlok 18 milliárdért is vállalta volna. Ebből Hadházy arra jutott, hogy Mészáros „csak ebből a kis vasútépítésből keresett 18 milliárdot tisztán”.

„Azt a TÉNYT viszont nem, hogy Lőrinc úgy építette a vasutat 36 milliárdért, hogy az exveje a 18 milliárdos ajánlaton is keresett volna egy rakás pénzt. Tehát Lőrinc csak ebből a kis vasútépítésből keresett 18 milliárdot tisztán”

– írta.

A politikus májusig nem érzékelte, hogy érdemi előrelépés történt volna a nyomozásban, és azóta sem kapott hírt arról, hogy bárkit letartóztattak volna az ügyben. Szerinte akkor is tovább lehetne jutni, ha a Mészárosra vonatkozó közvetlen bizonyítékok már nem lennének meg: először azokat kellene felelősségre vonni, akik a kifogásolt dokumentumokat aláírták.

Hadházy ezért azt is számon kérte, miért kellene a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalra várni. „Ki tiltja meg a magyar rendőrségnek, hogy ne egy fáradt nyomozó foglalkozzon ezzel az üggyel, hanem egy kiemelt nyomozócsoport??? Ki tiltja meg a belügyminiszternek, hogy rákérdezzen erre az országos rendőrkapitánynál????” – kérdezte.

A poszt végén Mészárosnak is üzent: szerinte a milliárdos „nem egy nemzeti nagytőkés, hanem egy ócska gázszerelő, akiből Orbán haverja egy gázos maffiafőnököt fabrikált".