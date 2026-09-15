Magyar Péter: Mészáros Lőrincen sem azt láttam, hogy rettegne az önkénytől

Bár Magyar Péter Pócs János hétfői rajzolgatása és a fideszesek nevetgélése miatt tiltakozásból nem tartott napirend előtti felszólalást, az ellenzéki felszólalásokra azért reagált.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője arról beszélt, hogy Magyar „úgy hazudik, mint a vízfolyás”, és a bigtech cégeket védi, amiért nem adóztatja meg a Metát. Toroczkai emellett azt is követelte, hogy a kormány kezdjen azonnali tárgyalásokat Oroszországgal, extra források bevonásáért.

„Ha visszasírja a KGST-t és a Szovjetuniót, lelke rajta, tegye” – válaszolta Magyar, aki arról is beszélt, hogy Toroczkai azt a hamis információt terjesztette, hogy az egyik közeli hozzátartozója a Miniszterelnökségen dolgozik. Magyar azt mondta, semmilyen közeli hozzátartozója nem dolgozik a Miniszterelnökségen. „Csak néha meglátogatnak, és a propagandisták lefotózzák őket.”

Fotó: Németh Dániel/444

A KDNP-s Nacsa Lőrinc azt nehezményezte a felszólalásában, hogy a Külügyminisztérium betiltotta a brüsszeli Liszt Intézetbe tervezett Kárpátaljai és Vajdasági Napok című rendezvényeket.

Magyar azt válaszolta, azért döntöttek a tiltás mellett, mert a Kárpátaljai Napok plakátján az Orbán Viktor által alapított Patrióták Európáért pártcsalád szerepelt rendezőként. Szerinte pedig nincs rendben, hogy pártrendezvényt tartsanak a kulturális intézetben.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője kijelentette, hogy a Tisza Párt foglyul ejtette a köztársasági elnök intézményét, jelenleg pedig éppen megszállja az Alkotmánybíróságot, a Fidesz és a KDNP viszont nem vesz részt ebben a folyamatban. Azt ígérte, hogy a Fidesz felszámolja az önkényt, elégtételt ad az önkény áldozatainak, és felelősségre vonja a felelősöket. „Ha a Tisza 2026-ban egy mondattal eltávolíthatta a köztársasági elnököt, akkor ez lehetséges 2030-ban is.”

Bóka János Fotó: Németh Dániel/444

Magyar válaszában azt mondta, tudomásul vették, hogy a fideszesek ellenállnak az önkénynek, majd arra kérte Bókát, hogy ha van benne „egy csepp jó érzés, akkor nem alázza meg újra és újra a parlamentben az ÁVH áldozatait”. A miniszterelnök hozzátette, hogy az ÁVH megkínzott és tönkretett embereket, ezért újra megkérte a fideszeseket, hogy keressenek más hasonlatot.

Magyar a Tisza-kormánnyal való együttműködésre nyitott Mészáros Lőrincre is kitért. „Gondolom, látta a nagy rettegésben Mészáros Lőrinc felszólalását. Rajta sem azt láttam, hogy rettegne az önkénytől.”

Magyar végül egyet még odaszúrt Bókának. Azt mondta, a vidéki országjárásán megkérdezte az embereket, hogy tudják-e ki a Fidesz frakcióvezetője, és mindenki azt mondta, hogy Gulyás Gergely.