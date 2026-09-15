Jelentősen emelné a kormány a dohánytermékek jövedéki adóját

belföld

Benyújtotta a kormány a dízeles autók támogatásáról szóló törvényjavaslatot, amiben szerepel a dohánytermékek jövedéki adójának jelenetős emelése is.

Az indoklás szerint az új szabály terméktípusonként eltérő mértékben emeli a dohánytermékek jövedéki adóját. Az emelésnél azt is figyelembe veszik, hogy egyes termékeket jelenleg kevésbé adóztatnak, mint azokat a dohánytermékeket, amelyeket helyettesíthetnek.

Ezek a sorok kerülnek be a jövedéki adóról szóló törvény 145. paragrafusába:

  • „(1) A jövedéki adó mértéke
  • a) a cigarettára 36 720 forint/ezer darab és a kiskereskedelmi eladási ár 24 százaléka, de
  • legalább 59 800 forint/ezer darab,
  • b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 6 100
  • forint/ezer darab,
  • c) a finomra vágott fogyasztási dohányra és az egyéb fogyasztási dohányra 32 200
  • forint/kilogramm és a kiskereskedelmi eladási ár 5 százaléka,
  • d) a töltőfolyadékra 41 forint/milliliter,
  • e) az új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott
  • ea) egyszer használatos termékeire 50 forint/darab (szál),
  • eb) folyadékára 100 forint/milliliter,
  • f) a füst nélküli dohánytermékre 32 200 forint/kilogramm,
  • g) a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékre 31 610 forint/kilogramm,
  • h) a hevített termékre 50 forint/darab (szál).”

A kormány kérésére a javaslatot kivételes eljárásban tárgyalja meg az Országgyűlés, vagyis a tervek szerint kedden este már szavazni is fognak róla.

belföld dohánytermék dízelautó támogatás dízel dízelautók jövedéki adó
Kapcsolódó cikkek

Havi ötezer forinttal támogatja a kormány a nem nagy teljesítményű dízelautók tulajdonosait

A mezőgazdasági szereplők "a mezőgazdasági felhasználók az idei év végéig a gázolaj árába épített jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik".

Bódog Bálint
belföld