Jelentősen emelné a kormány a dohánytermékek jövedéki adóját

Benyújtotta a kormány a dízeles autók támogatásáról szóló törvényjavaslatot, amiben szerepel a dohánytermékek jövedéki adójának jelenetős emelése is.

Az indoklás szerint az új szabály terméktípusonként eltérő mértékben emeli a dohánytermékek jövedéki adóját. Az emelésnél azt is figyelembe veszik, hogy egyes termékeket jelenleg kevésbé adóztatnak, mint azokat a dohánytermékeket, amelyeket helyettesíthetnek.

Ezek a sorok kerülnek be a jövedéki adóról szóló törvény 145. paragrafusába:

„(1) A jövedéki adó mértéke

a) a cigarettára 36 720 forint/ezer darab és a kiskereskedelmi eladási ár 24 százaléka, de

legalább 59 800 forint/ezer darab,

b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 6 100

forint/ezer darab,

c) a finomra vágott fogyasztási dohányra és az egyéb fogyasztási dohányra 32 200

forint/kilogramm és a kiskereskedelmi eladási ár 5 százaléka,

d) a töltőfolyadékra 41 forint/milliliter,

e) az új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott

ea) egyszer használatos termékeire 50 forint/darab (szál),

eb) folyadékára 100 forint/milliliter,

f) a füst nélküli dohánytermékre 32 200 forint/kilogramm,

g) a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékre 31 610 forint/kilogramm,

h) a hevített termékre 50 forint/darab (szál).”

A kormány kérésére a javaslatot kivételes eljárásban tárgyalja meg az Országgyűlés, vagyis a tervek szerint kedden este már szavazni is fognak róla.