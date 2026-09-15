Orosz hadihajó jelzőrakétákat lőtt egy dán helikopter felé

Egy orosz hadihajó két vészjelző rakétát lőtt ki egy dán helikopter felé a Balti-tengeren. Mette Frederiksen dán miniszterelnök elítélte Oroszország felelőtlen fellépését a dán hadsereggel szemben, és hozzátette: „Az orosz akciók célja a megfélemlítés és a megosztás. Nem fognak sikerrel járni. Nem fogunk meginogni.”

Egy Fennec helikopter a francia hadseregben Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

A dán fegyveres erők közleménye szerint a légierő egyik Fennec helikopterére jelzőrakétákkal lőttek egy orosz fregatt rutinszerű fényképezése közben. A hajó Dánia déli partjainál, nemzetközi vizeken tartózkodott. A közlemény szerint a fregatt hétfőn „két jelzőrakétát lőtt ki a helikopter felé”, és „az egyik rakéta közvetlen a helikopter mellett haladt el”.

Jeppe Bruus dán védelmi miniszter elmondta, hogy a rakéták kilövése előtt nem volt sem figyelmeztetés, sem rádiókapcsolat, és a rakéták „néhány méterre” megközelítették a helikoptert. A miniszter szerint a helikopter a szokásos eljárásrend szerint fényképezte a hajót, ahogy azt korábban is „már sokszor” megtették.

Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter kedden közölte, hogy az incidens miatt bekérette az orosz nagykövetet. „Oroszország fokozatosan tolja el annak a határát, hogy mit tart elfogadható viselkedésnek” – mondta. „Ez teljességgel elfogadhatatlan, és emberéleteket veszélyeztethetett. Ezt nem tudjuk elfogadni” – tette hozzá. A dán szorosok jelentik a Balti-tenger fő tengeri ki- és bejáratát a kereskedelmi és a katonai hajóforgalom számára.

Vlagyimir Barbin, Oroszország dániai nagykövete természetesen a másik felet vádolta provokációval: szerinte nem ez az első alkalom, hogy dán helikopterek „veszélyes manővereket hajtottak végre orosz hadihajók közelében”. A mostani helikoptert „provokatív lépésekkel” vádolta az orosz fregattal szemben.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a dániai és a litvániai incidensek (a litván légtérben orosz drónt szedtek le a NATO vadászgépei) nem elszigetelt esetek, hanem „az Európa elleni orosz agresszió és provokáció tágabb mintázatának részei, amelyek a felkészültségünket és az eltökéltségünket teszik próbára”. Hozzátette: „Oroszország azt fogja tapasztalni, hogy az eltökéltségünk csak erősödik.” (via The Guardian)