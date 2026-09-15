Vitézy Dávid főtanácsadója lett a Budapest Airport igazgatóságának új elnöke

Nagy Levente, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója lett a Liszt Ferenc repülőteret üzemeltető Budapest Airport igazgatóságának új elnöke – írja az Airportal.hu.

A Budapest Airport igazgatóságát a repülőtér 2024-es állami visszavásárlása után állították fel. A testületbe részben a többségi állami tulajdonos, részben a kisebbségi részesedéssel és az üzemeltetési jogokkal rendelkező francia Vinci Airports delegál tagokat. A céginformációs adatbázisban a múlt hét végén megjelent adatok szerint most több ponton is átalakult az igazgatóság: megszűnt a tagsága az előző kormány által delegált Lóga Máténak, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkárának, Guller Zoltánnak, a Magyar Turisztikai Ügynökség korábbi vezérigazgatójának, valamint Parragh Lászlónak, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara korábbi elnökének.

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK/NurPhoto via AFP

Helyükre Sirály Katalin, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára, valamint Somogyi-Tóth Gábor került be. A lap szerint Sirály a jogi szakvizsgáját 2002-ben tette le, ezután ügyvédként dolgozott, pályája során pedig infrastrukturális beruházásokkal és uniós finanszírozású projektekkel is foglalkozott.

Somogyi-Tóth Gábor pályáját 1979-ben Ferihegyen, a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóságnál kezdte, ahol több vezetői pozíciót is betöltött: 1992-től forgalmi igazgató, 1999 és 2001 között pedig megbízott vezérigazgató volt. A Budapest Airport Zrt. megalakulása után, 2002 és 2010 között a társaság forgalmi igazgatójaként dolgozott, majd a Malév 2012-es megszűnéséig a légitársaság vezérigazgatói tanácsadója volt. Nevéhez fűződik az LRI földi kiszolgáló szervezetének létrehozása is. 2015 óta a Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként az Aeropark Repülőmúzeum fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozott.

Az új elnök Nagy Leventéről az Airportal.hu azt írta, hogy korábban a fővárosi és országos közlekedésben, valamint a turizmusban szerzett tanácsadói és vezetői tapasztalatot. 2024 októbere és 2026 júniusa között a HungaroControl vezérigazgatói tanácsadójaként egy stratégiai szervezetátalakítási projektet vezetett, június óta pedig Vitézy főtanácsadójaként dolgozik.

A céginformációs adatbázis szerint az igazgatóság tagja maradt Kárpáti Péter György közbeszerzési tanácsadó, aki 2025 októberében Antal Ferenc helyettes államtitkárt váltotta a testületben, valamint Emmanuel Robert Menanteau, a Vinci Airports Egyesült Államokért, Észak- és Kelet-Európáért, illetve Délkelet-Ázsiáért felelős területi igazgatója.