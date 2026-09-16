Fábry Sándor és a Bagi–Nacsa páros műsorai sem folytatódnak a köztévén

A 24 két hete küldött kérdéseket a megújult közmédiának arról, hogy mi lesz a sorsa Fábry Sándor, illetve Bagi Iván és Nacsa Olivér Duna Tv-n futó műsorainak.

A Fábry című talkshow-ról és a Bagi-Nacsa Orfeuma című paródiaműsorról a Duna Médiaszolgáltató Sajtó és Marketing Iroda elárulta a lapnak, hogy:

„Mindkét műsor esetében a külső gyártópartnerekkel kötött határozott idejű szerződés már a közmédia megbízott vezetésének érkezése előtt megszűnt.”

A Bagi–Nacsa duó és Fábry Sándor is Orbán Viktor régi támogatói voltak. Bagi Iván például Orbánt rendszeresen úgy parodizálta, hogy simán felmondta a kampánybeszédeit. Fábrynak pedig a műsorgyártó cégei az évek során több milliárd forintnyi megrendelést kaptak a közmédiától (többek között a Kabaré és az újévi BÚÉK című műsorért is), és az osztalékokat Fábry mindig kivette.

Fábry Sándor az erdélyi Pertu című podcastben 2024 végén Fotó: Pertu/Youtube

Miután Fábry 2024-ben egy podcastben elpanaszolta, hogy hiányolja a Kossuth-díjat, Bayer Zsolt azzal esett neki, hogy egy „aljas szarember”, aki „minden évben ott púposkodik közöttünk Kötcsén, beb...va hülyeségeket beszél, végtelenül nagyképű és arrogáns, miközben a teljesítménye úgy tíz éve egyenlő a nullával”. Ennek ellenére Fábry idén is ott volt Kötcsén.