Fábry Sándor és a Bagi–Nacsa páros műsorai sem folytatódnak a köztévén

tévé

A 24 két hete küldött kérdéseket a megújult közmédiának arról, hogy mi lesz a sorsa Fábry Sándor, illetve Bagi Iván és Nacsa Olivér Duna Tv-n futó műsorainak.

A Fábry című talkshow-ról és a Bagi-Nacsa Orfeuma című paródiaműsorról a Duna Médiaszolgáltató Sajtó és Marketing Iroda elárulta a lapnak, hogy:

„Mindkét műsor esetében a külső gyártópartnerekkel kötött határozott idejű szerződés már a közmédia megbízott vezetésének érkezése előtt megszűnt.”

A Bagi–Nacsa duó és Fábry Sándor is Orbán Viktor régi támogatói voltak. Bagi Iván például Orbánt rendszeresen úgy parodizálta, hogy simán felmondta a kampánybeszédeit. Fábrynak pedig a műsorgyártó cégei az évek során több milliárd forintnyi megrendelést kaptak a közmédiától (többek között a Kabaré és az újévi BÚÉK című műsorért is), és az osztalékokat Fábry mindig kivette.

Fábry Sándor az erdélyi Pertu című podcastben 2024 végén
Fotó: Pertu/Youtube

Miután Fábry 2024-ben egy podcastben elpanaszolta, hogy hiányolja a Kossuth-díjat, Bayer Zsolt azzal esett neki, hogy egy „aljas szarember”, aki „minden évben ott púposkodik közöttünk Kötcsén, beb...va hülyeségeket beszél, végtelenül nagyképű és arrogáns, miközben a teljesítménye úgy tíz éve egyenlő a nullával”. Ennek ellenére Fábry idén is ott volt Kötcsén.

tévé bagi iván tévésműsor közmédia köztévé Bagi-Nacsa Orfeuma Duna Médiaszolgáltató humor fábry mtva orbán viktor fábry sándor bayer zsolt nacsa olivér kötcse duna tv
Kapcsolódó cikkek

Fábry Sándor Kossuth-díjat szeretne, de „ezektől semmit” nem vár

A köztévé műsorvezetője felidézte, hogy az Orbán-rendszer eljövetele előtt az RTL Klub mennyivel jobban megbecsülte őt, mint a közmédia.

Herczeg Márk
tévé

Fábry Sándor morális pontja

18 éve az akkor kormánykritikus humorista lábai előtt hevert a fél ország, ma viszont azt kapja az általa kedvelt Orbán Viktor legfőbb szócsövétől, hogy „aljas szarember”. Pedig ez nem volt szükségszerű.

Herczeg Márk
vélemény

Bagi Iván elkészítette az eddigi „legviccesebb” Orbán-„paródiáját”

Nacsa Olivér pedig biztosított mindenkit: bárki is az ellenzéki miniszterelnökjelölt, a főmufti valójában Gyurcsány Ferenc.

Herczeg Márk
POLITIKA

Kálomista-, és Habony-közeli cégek milliárdokért gyártanak műsorokat a közmédiának

A közmédia 5 millió feletti szerződéseinek listája hemzseg a túlárazás-gyanús szerződésektől és kifizetésektől.

Rényi Pál Dániel
Média