Lannert Judit: A közösségi média lebutítja a középosztály gyerekeit is

„Leszakadóban vagyunk a környezethez képest, de alapvetően én is azt gondolom, hogy a közösségi média túlburjánzása, az olvasási szokások megváltozása áll emögött” – Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában szerda reggel, amikor a PISA-felmérés adatairól kérdezték, ami szerint a magyar diákok minden eddiginél gyengébben teljesítettek.

Lannert úgy látja, hogy „egy túlkontrollált rendszerben, mint amilyen a magyar volt, ezek a problémák még jobban felerősödnek”, azt gondolja, hogy „az autonómia hiánya is az egyik oka, hogy ha probléma van, és nem engedjük az iskolákat helyi szinten reagálni, az a gyengíti a rendszer ellenálló képességét”.

A kérdésre, hogy mit kell fejleszteni, a lexikális tudást vagy az alapképességeket, Lannert elmondta, a PISA-adatokból is lehet látni, hogy „nincs egységes megoldás, minden országnak magának kell kitalálni”. Szerinte „minél több tényt tuszkolunk bele a tananyagba, annál kevesebb idő van gondolkodni”. Itt példának hozta fel az angolokat, ahol az alsósoknál nagy fókuszt helyeznek a szövegértésre.

Lannert szerint „a magyar oktatás egyik problémája, hogy a szövegértés-oktatás befejeződik az alsó tagozatban, de most már rájöttek, hogy ezt később is kell alkalmazni, akár matematika- vagy fizikaórán”.

Ezután arról beszélt, hogy a PISA-felmérés adatai szerint a legjobb hátterű gyerekek körében van a legnagyobb romlás világszerte.

„Azt tudnám mondani, hogy a közösségi média lebutítja a középosztály gyerekeit is. Ez azt jelenti, hogy már mindannyian egy hajóban vagyunk, tehát ugyanaz a problémája egy hátrányos helyzetű családnak, mint egy nem hátrányos helyzetűnek” – mondta, hozzátéve, hogy a felmérés azt is mutatja, hogy a szülők egyre kevesebbet foglalkoznak a gyerekekkel, jól láthatóan csökken az az idő, amikor a szülők beszélgetnek a gyerekkel, pedig „a szülők a legfontosabb partner ebben a csatában”.

Beszélt arról is, hogy „ha már nagyon kicsi gyerekek kezébe odaaadjuk a kütyüt, annak nagyon káros hatása van, nem tudja majd értelmezni a barátai arckifejezését, nem tudja az érzelmeit kontrollálni, egyébként is azt látjuk, hogy a gyerekek kevesebbet beszélgetnek. Elmondta, hogy sokat kell beszélgetni a gyerekkel kicsi kortól, ez viszont azt jelenti, hogy a szülőknek is „le kell jönni a közösségi médiáról”.