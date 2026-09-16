Mozdonyokat kérnek az ukránok

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arra kéri a szövetséges országokat, mozdonyokkal segítsék Ukrajnát, szerinte ugyanis Oroszország a vasút támadásával igyekszik aláásni az ország infrastruktúráját.

A napokban egy újabb mozdony kapott találatot egy támadás során a Lengyel határ közelében. Szibiha szerint a háború kezdete óta az orosz támadások során több mint 500 mozdony sérült meg vagy semmisült meg teljesen, ezek több mint fele idén.

Ahogy a Pravda is írja, ezzel rámutatott, hogy a vasút tartja működésben Ukraját, ez teszi lehetővé a civilek gyors evakuálását a frontvonalak közeléből, ahogy a létfontosságú áruk szállítását is vasúttal oldják meg.

Szibiha ezért most segítséget kér az 1520 mm-es nyomtávval kompatibilis mozdonyok beszerzésében és finanszírozásában. Úgy fogalmazott, hogy az ukrán vasút stabilitásának támogatása hozzájárul egy humanitárius válság megelőzéséhez.