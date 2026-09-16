„Szexuális erőszak bűntettének megállapítására alkalmas”

„A sértett számos alkalommal, egyértelműen kinyilvánította a vádlott irányába, hogy nem kíván vele szexuális cselekményt végezni, melyet a vádlott értett, és – a cselekmények többszöri megszakítására figyelemmel – látszólag el is fogadott. Ennek ellenére magatartása egyoldalú, kitartó, a sértett akaratát figyelmen kívül hagyó cselekedetek sorozatából állt.”
Ez olvasható annak a főügyészségi felülvizsgálati indítványnak az indoklásában, amely alapján a Kúria augusztusban hatályon kívül helyezte azt a jogerős elsőfokú ítéletet, amelyben felmentették azt a férfit, aki 2022-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) kollégiumában a vád szerint szexuális kényszerítést követett el egy hallgatótársával szemben.
Kérdésünkre, hogy pontosan melyik tényállás volt az, amit az elsőfokú bíróság tévesen értékelt, a Fővárosi Főügyészség ezt válaszolta: „A Kúria osztotta a főügyészség által benyújtott felülvizsgálati indítvány megállapítását, miszerint a tényállásnak az a része, hogy a vádlott a kimerült sértett alvó állapotát szexuális cselekmény végzésére használta ki, szexuális erőszak bűntettének minősülhet.”
Az ügy tárgyalása folytatódni fog, és a vádirat módosítása várható, derült ki a főügyészség válaszából.
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Miért nem törvénysértés egy nővel annak akarata ellenére szexelni? Mi a különbség kényszerítés és erőszak között? Hogyan nehezíti a szexuális molesztálást átéltek helyzetét az egészségügy, a hatóságok, az igazságszolgáltatás? Rengeteg kérdést kinyitott a Képzőművészeti Egyetemen történt botrány, amely miatt már a kormánypárt is mozgolódik.
A Fővárosi Főügyészség szerint az ítéletnek volt olyan része, „amely alapján a szexuális erőszak bűntette megállapítható lehet”. Ez azért is furcsa, mert a területi ügyészség még csak kényszerítésről beszélt, a bíróság pedig az ítéletben arra is kitért, hogy nem történt erőszak.
A Kúria egyetértett a Főügyészséggel, szerintük is megállapítható a szexuális erőszak az ítéletből, és még azt is elmagyarázták, hogy mit és mit nem jelent a beleegyezés az ilyen esetekben.