„Szexuális erőszak bűntettének megállapítására alkalmas”

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G. 2022. egy hajnalán belépett hallgatótársa, R. kollégiumi szobájába, ahol órákon keresztül, újra és újra úgy létesített vele szexuális aktust, hogy R. többször is kifejezte, nem szeretné azt.

G. a jelzésekre reagálva rövid ideig mindig leállt, majd újrakezdte. Egy ponton az ágy végéből húzta vissza R.-t, és úgy folytatta az aktust.

R. feljelentést tett.

A bíróság első fokon nem azonosított bűncselekményt, 2025-ben felmentette G.-t.

Az ítélet felháborodást váltott ki az egyetemen és a szélesebb nyilvánosságban is.

A Fővárosi Főügyészség januárban felülvizsgálati indítványt nyújtott be, amit a Kúria augusztusban jóváhagyott, ezzel pedig hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet, egyben új eljárást rendelt el.

A 444 az ítélet és a főügyészségi indítvány alapján járta körül, mi vezetett a felháborodást kiváltó elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezéséhez.

„A sértett számos alkalommal, egyértelműen kinyilvánította a vádlott irányába, hogy nem kíván vele szexuális cselekményt végezni, melyet a vádlott értett, és – a cselekmények többszöri megszakítására figyelemmel – látszólag el is fogadott. Ennek ellenére magatartása egyoldalú, kitartó, a sértett akaratát figyelmen kívül hagyó cselekedetek sorozatából állt.”

Ez olvasható annak a főügyészségi felülvizsgálati indítványnak az indoklásában, amely alapján a Kúria augusztusban hatályon kívül helyezte azt a jogerős elsőfokú ítéletet, amelyben felmentették azt a férfit, aki 2022-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) kollégiumában a vád szerint szexuális kényszerítést követett el egy hallgatótársával szemben.

Kérdésünkre, hogy pontosan melyik tényállás volt az, amit az elsőfokú bíróság tévesen értékelt, a Fővárosi Főügyészség ezt válaszolta: „A Kúria osztotta a főügyészség által benyújtott felülvizsgálati indítvány megállapítását, miszerint a tényállásnak az a része, hogy a vádlott a kimerült sértett alvó állapotát szexuális cselekmény végzésére használta ki, szexuális erőszak bűntettének minősülhet.”

Az ügy tárgyalása folytatódni fog, és a vádirat módosítása várható, derült ki a főügyészség válaszából.