Dzsudzsák lényegretörő, minimalista e-mailben kért diplomata-útlevelet Szijjártótól, aki azt egy mozdulattal továbbította a külügynek

Velkey György külügyi államtitkár csütörtök reggel még csak beszélt róla a Telexnek adott interjújában, délutánra viszont ki is tette a Facebook-oldalára azt a 2019-es levelet, amellyel Dzsudzsák Balázs diplomata-útlevelet kért Szijjártó Péter akkori külügyminisztertől. Íme:
A képernyőmentésből több dolgot is leszűrhetünk. Például azt, hogy a magyar válogatott akkori csapatkapitánya:
A slusszpoén persze az aláírás: „Tesoka”.
Az e-mail metaadataiból az is kiderül, hogy Szijjártó a levelet így, ahogy volt, továbbította a külügy hivatalos e-mail-címére. Az „iPhone-omról küldve” felirat alapján ehhez egyszerűen megnyomta a továbbítás gombot a telefonján, vagyis láthatóan nem érezte úgy, hogy a baráti hangvételből bármit is takargatnia kéne akkori munkatársai előtt. A focista útlevél kérelmét már másnap intézni kezdték.
Hogy mekkora lazasággal folyt korábban az ügyintézés, azon még az új külügyi vezetés is meglepődött. Velkey a Telexnek azt mondta, megdöbbentette őket, „hogyan intézték el ezeket házon belül, mennyire nem adtak még csak a látszatra sem”.
Azt már korábban is tudtuk, hogy Szijjártó Péter külügyminisztériuma százával osztogatta a diplomata-útleveleket, aztán utódja, Orbán Anita felülvizsgálta ezeket, és 71 százalékukat visszavonta. Diplomata-útlevelet kapott többek között Szöllősi György, Mága Zoltán, Rúzsa Magdi, Rákay Philip, Kálomista Gábor, az Alapjogokért Központot vezető Szánthó Miklós és az MCC-főigazgató Szalai Zoltán is. A visszavont útlevelek között van Balog Zoltáné is, aki le is adta az okmányt, és Habony Árpád és egyik munkatársa is kénytelen ezentúl úgy utazni, mint az átlagemberek.
Elég volt egy baráti levél.
Matolcsy György és Matolcsy Ádám önként adták le a sajátjukat még egy évvel ezelőtt.