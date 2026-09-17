Dzsudzsák lényegretörő, minimalista e-mailben kért diplomata-útlevelet Szijjártótól, aki azt egy mozdulattal továbbította a külügynek

Velkey György külügyi államtitkár csütörtök reggel még csak beszélt róla a Telexnek adott interjújában, délutánra viszont ki is tette a Facebook-oldalára azt a 2019-es levelet, amellyel Dzsudzsák Balázs diplomata-útlevelet kért Szijjártó Péter akkori külügyminisztertől. Íme:

A képernyőmentésből több dolgot is leszűrhetünk. Például azt, hogy a magyar válogatott akkori csapatkapitánya:

nem kedveli az ékezeteket,

a vesszőkért sem rajong,

a túlzás eszközével viszont nagyon is élt, amikor azt állította, hogy a világ majd minden országában ellát sportdiplomáciai feladatokat.

A slusszpoén persze az aláírás: „Tesoka”.

Az e-mail metaadataiból az is kiderül, hogy Szijjártó a levelet így, ahogy volt, továbbította a külügy hivatalos e-mail-címére. Az „iPhone-omról küldve” felirat alapján ehhez egyszerűen megnyomta a továbbítás gombot a telefonján, vagyis láthatóan nem érezte úgy, hogy a baráti hangvételből bármit is takargatnia kéne akkori munkatársai előtt. A focista útlevél kérelmét már másnap intézni kezdték.

Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter átadja a bajnoki érmet a debreceni Dzsudzsák Balázsnak az NB II. utolsó fordulójában játszott DVSC–Haladás meccs után a debreceni Nagyerdei Stadionban 2021. május 16-án. Középen Bánki Erik, az MLSZ elnökségi tagja, akkori fideszes országgyűlési képviselő. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Hogy mekkora lazasággal folyt korábban az ügyintézés, azon még az új külügyi vezetés is meglepődött. Velkey a Telexnek azt mondta, megdöbbentette őket, „hogyan intézték el ezeket házon belül, mennyire nem adtak még csak a látszatra sem”.

Azt már korábban is tudtuk, hogy Szijjártó Péter külügyminisztériuma százával osztogatta a diplomata-útleveleket, aztán utódja, Orbán Anita felülvizsgálta ezeket, és 71 százalékukat visszavonta. Diplomata-útlevelet kapott többek között Szöllősi György, Mága Zoltán, Rúzsa Magdi, Rákay Philip, Kálomista Gábor, az Alapjogokért Központot vezető Szánthó Miklós és az MCC-főigazgató Szalai Zoltán is. A visszavont útlevelek között van Balog Zoltáné is, aki le is adta az okmányt, és Habony Árpád és egyik munkatársa is kénytelen ezentúl úgy utazni, mint az átlagemberek.