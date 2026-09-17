Szijjártó villámgyorsan intézett diplomata-útlevelet „Dzsudzsák Balázs Tesókának”

Azt már korábban is tudtuk, hogy Szijjártó Péter külügyminisztériuma százával osztogatta a diplomata-útleveleket, aztán utódja, Orbán Anita felülvizsgálta ezeket, és 71 százalékukat visszavonta.
Velkey György, a Külügyminisztérium államtitkára a Telexnek adott interjújában azt mondta, megdöbbentette őket, „hogyan intézték el ezeket házon belül, mennyire nem adtak még csak a látszatra sem. Mondok egy példát: Dzsudzsák Balázsról tudjuk, hogy volt diplomata-útlevele. Ezt úgy szerezte meg, hogy 2019-ben közvetlenül Szijjártó Péternek írt egy baráti levelet, hogy szeretne diplomata-útlevelet, amit úgy írt alá, hogy »Dzsudzsák Balázs Tesóka«. A volt külügyminiszter rögtön továbbította a kérelmét, és már másnap elkezdték intézni neki a diplomata-útlevelet.”
Az egykori válogatott focista szinte családtagnak számított a volt külügyminiszter közösségi médiás posztjai alapján. Együtt ünnepelték Szijjártó szülinapját az otthonában, együtt jártak karácsonyi misére.
Diplomata-útlevelet kapott többek között Szöllősi György, Mága Zoltán, Rúzsa Magdi, Rákay Philip, Kálomista Gábor, az Alapjogokért Központot vezető Szánthó Miklós és az MCC-főigazgató Szalai Zoltán is. A visszavont útlevelek között van Balog Zoltáné is, aki le is adta az okmányt, és Habony Árpád és egyik munkatársa is kénytelen ezentúl úgy utazni, mint az átlagemberek.
Matolcsy György és Matolcsy Ádám önként adták le a sajátjukat még egy évvel ezelőtt.
„Jó volt ma kicsit korábban hazaérni” – írja a külügyminiszter.
Az elmúlt években élőben közvetítették az éjféli misét, idén viszont nem.