Szijjártó villámgyorsan intézett diplomata-útlevelet „Dzsudzsák Balázs Tesókának”

Azt már korábban is tudtuk, hogy Szijjártó Péter külügyminisztériuma százával osztogatta a diplomata-útleveleket, aztán utódja, Orbán Anita felülvizsgálta ezeket, és 71 százalékukat visszavonta.

Velkey György, a Külügyminisztérium államtitkára a Telexnek adott interjújában azt mondta, megdöbbentette őket, „hogyan intézték el ezeket házon belül, mennyire nem adtak még csak a látszatra sem. Mondok egy példát: Dzsudzsák Balázsról tudjuk, hogy volt diplomata-útlevele. Ezt úgy szerezte meg, hogy 2019-ben közvetlenül Szijjártó Péternek írt egy baráti levelet, hogy szeretne diplomata-útlevelet, amit úgy írt alá, hogy »Dzsudzsák Balázs Tesóka«. A volt külügyminiszter rögtön továbbította a kérelmét, és már másnap elkezdték intézni neki a diplomata-útlevelet.”

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Az egykori válogatott focista szinte családtagnak számított a volt külügyminiszter közösségi médiás posztjai alapján. Együtt ünnepelték Szijjártó szülinapját az otthonában, együtt jártak karácsonyi misére.

Diplomata-útlevelet kapott többek között Szöllősi György, Mága Zoltán, Rúzsa Magdi, Rákay Philip, Kálomista Gábor, az Alapjogokért Központot vezető Szánthó Miklós és az MCC-főigazgató Szalai Zoltán is. A visszavont útlevelek között van Balog Zoltáné is, aki le is adta az okmányt, és Habony Árpád és egyik munkatársa is kénytelen ezentúl úgy utazni, mint az átlagemberek.