Orbán körbevezette a Blikket a Fidesz-székházban, majd azt mondta: „Öregember vagyok”

„Öregember vagyok, elmúltam 63 éves, sok mindent véghez vittem. Az országnak új energiára, szerintem fiatalabb emberekre is szüksége van, én nem akarom fogni a helyet senki elől” – mondta Orbán Viktor a Blikknek adott interjújában, amikor a saját politikai jövőjéről kérdezték.

A volt miniszterelnök a Fidesz Lendvay utcai székházában körbe is vezette a bulvárlapot, ide költözött vissza ugyanis a Karmelitából. A „room tour” közben azt mondta, szokatlan volt ismét ott kezdenie a napjait. Ugyanabba a még félkész irodába tért vissza, amit korábban is használt, és amiben részben ugyanazok a bútorok, könyvek, emléktárgyak és családi fényképek vannak, mint másfél évtizeddel ezelőtt.

Fotó: Kristóf Balázs/444

„Ez még egy bútorraktár igazából, nem rendezkedtem be, nem volt annyi időm” – mondta, hozzátéve, hogy 16 év után furcsa volt ismét ott kezdenie a napjait. Felidézte, hogy a Fidesz vezetői kezdetben nem érezték jól magukat az épületben, részben annak múltja miatt. Az átvétel után ezért közös imát is szerveztek, amelyre különböző egyházak képviselőit hívták meg. „Mondtunk egy közös imát, hogy a gonosztól valahogy megszabadítsuk az épületet. Szerintem sikerült, Belzebub nem jár errefelé, kerüli a helyet” – mondta Orbán.

Szerinte nemcsak a múltja miatt volt idegen számukra a székház. Az akkor még fiatal Fidesz politikusainak túl elegánsnak tűnt a palotaszerű épület a faburkolattal, falépcsővel és üvegtetővel. „Ez a környezet nem azt a benyomást keltette, ahol fölgyűrt ingujjú fiatalemberek szervezték volna a jövőt” – mondta. Hozzátette, azóta megszerette a házat, bár még mindig túl elegánsnak érzi.

Azt is mondta, büszke a saját politikai teljesítményére, szerinte fantasztikus országot csinált 16 év alatt. Ugyanakkor most „nem szabad kaparni, nem szabad tolakodni”.

„Ha az ország számára rossz döntések születnek, akkor mi meg fogunk szólalni, el fogjuk mondani, hogy ez nem jó. Ha tudjuk, meg is akadályozzuk a döntéseket, erre kevés esélyünk van, de ennél többet most még ne akarjatok tőlünk”

– nyilatkozta, hozzátéve: „a kisebbségnek vannak jogai, szempontjai, ezt képviselni fogjuk, de nem viselkedhetünk úgy, mintha mi lennénk a többség”. Orbán szerint ezért most nincs itt az ideje annak, hogy a Fidesz rögtön megpróbáljon visszatérni korábbi szerepébe. Bokszhasonlattal azt mondta, a győztesek és támogatóik még ünnepelnek, a Fidesz pedig egyelőre „oldalról nézi” ezt.

„Mi most kisebbségben vagyunk. A kisebbségnek vannak jogai, szempontjai, ezt képviselni fogjuk, de nem viselkedhetünk úgy, mintha mi lennénk a többség. Majd eljön a harc ideje is, a stratégia az, hogy addigra felkészüljünk”

– mondta.

A mostani helyzetet többször is a 2002-es választási vereséghez hasonlította. Akkor az első Orbán-kormány bukása után szintén a Lendvay utcába tért vissza. Felidézte, hogy akkor a Fidesz „lógó füllel-farokkal” maradt ellenzékben, majd később újra megerősödött. A 2010 utáni időszakról azt mondta, a Fidesz „teljes fényben” tért vissza, majd 16 éven át kormányzott.

„Először romeltakarítás van, közben a sebesülteket be kell kötözni, aki meg még hadra fogható, azt gatyába kell rázni. Utána kell csinálni egy leltárt, mi maradt épen, mi az, ami van, mi az, amire építhetünk, mi az, ami már nincs, és nem is szabad rá számítani. Csak ezután lehet terveket csinálni a jövőre” – mondta.

Orbán a múlt heti kötcsei pikniken visszatért a nyaralásából, a Bayer Show vasárnap esti adásában pedig már arról beszélt, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalnál munkát vállalók nevét és hátterét doxxolni fogják, vagyis ezeket a nehezen elérhető adatokat összegyűjtik és közzéteszik. Orbán kijelentésére Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel a Facebookon reagált. „Üzenem a maffiának: nem hátrálunk!” – írta. Fekete-Győr András feljelentést is tett.