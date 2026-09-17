Trump szerint nevetséges ötlet, hogy Kanada az EU társult tagja legyen

Von der Leyen és Carney az Európai Bizottság elnökének évértékelőjén Fotó: CHRISTOPHE LICOPPE/AFP

Donald Trump „komoly vámokkal” és a kereskedelem visszafogásával fenyegette meg az Európai Uniót, miután Ursula von der Leyen azt javasolta, legyen Kanada az EU első társult tagja. A Kanadával szemben most épp igen ellenséges amerikai elnök szerint ez „nevetséges” ötlet.

Trump szerint ez „ellenséges lépés”, amelyre válaszul kivethet „nagyon súlyos vámokat”, vagy leállíthatja a kereskedelmet Európával. Persze ezt is lebegteti: „Ha jó szándék áll mögötte, akkor rendben van. Ha rossz szándék, akkor nagyon súlyos vámokat vetünk ki Európára.”

Von der Leyen szerdán az Európai Parlamentben, Mark Carney kanadai miniszterelnök jelenlétében arról beszélt, hogy az EU a lehető legmagasabb szintre kívánja emelni kapcsolatait Kanadával. Közösen azon dolgoznak, hogy Kanada legyen az EU első „társult tagja”. Ez konkrétan technológiai szövetséget, valamint szorosabb együttműködést helyezett kilátásba a védelmi iparban, a mesterséges intelligencia és a sarkvidéki politika területén. Hangsúlyozta, hogy a partnerség nem mások ellen irányul. Hogy mi lehet ennek az értelme, azt a Guardian így írta le: „Kanadának van valamije, amire az EU-nak égető szüksége van: gazdag kritikusnyersanyag- és ritkaföldfém-készletei, amelyekkel Európa csökkentheti függését Kínától, amely mindkét piacot fojtogatóan uralja. Európának pedig van valamije, amit Kanada sürgősen szeretne: új piac azoknak a termékeknek, amelyeket a Donald Trumppal vívott kereskedelmi háború miatt már nem tud eladni az Egyesült Államokban.”

Trump és Carney a G7-en Fotó: EVELYN HOCKSTEIN/AFP

A társult uniós tagság jelenleg nem létező jogi státus az EU szerződéseiben. Az uniós szerződés 49. cikke alapján rendes tagságra csak európai államok jelentkezhetnek. Az Európai Bizottság elnökének bejelentése váratlanul érte a tagországok vezetőit is, politikai viharokat kavarva ezzel.

Carney üdvözölte az uniós javaslatot, és egy „sokkal erősebb, ambiciózusabb jövőbeli szövetségről” beszélt, a társult tagság lehetőségét azonban közleményében közvetlenül nem említette. Kanada az Egyesült Államokkal kiéleződött kereskedelmi konfliktus miatt az utóbbi időben igyekszik szorosabbra fűzni kapcsolatait az EU-val, amely az ország második legnagyobb kereskedelmi partnere. (Guardian, Politico, MTI)