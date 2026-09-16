Kanada, Biztonsági Tanács, klímabiztosítás: von der Leyen felrajzolta Európa új irányát

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az Európai Bizottság elnöke minden szeptemberben az Európai Parlament előtt számol be az Unió helyzetéről: értékeli az elmúlt évet, és felvázolja a következő év fő politikai irányait és jogalkotási terveit. A State of the Unionnak nevezett beszéd valójában az előző elnök, Jean-Claude Juncker óta vált politikai eseménnyé, Ursula von der Leyen alatt pedig az állandósuló válságok és az uniós politika egyre több területre kiterjedése miatt az év egyik fő napirendkijelölő pillanatává az EU-ban.

A szerdai beszéd két eleme már hírként megjelent: egyrészt a Kanada társult tagságára vonatkozó javaslat, másrészt pedig a magyar vonatkozás, mely szokatlanul nyílt kommentálása volt az áprilisi választási eredménynek. Utóbbi jelentőségét és szerepét talán nem is kell különösebben hangsúlyozni most, amikor minden a szélsőjobb fokozódó térnyeréséről szól. Mi volt az idei beszéd nyolc legnagyobb jelentőségű sarokpontja?

Von der Leyen és Carney Fotó: AHMET SEL/Anadolu via AFP

1. Kanada társult tagsága