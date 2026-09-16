Az Európai Unió társult tagja lehet Kanada

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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdai beszédében nemcsak Magyarországról beszélt, de azt is kijelentette, szeretné, ha Kanada lenne az Európai Unió első „társult tagja”.

Fotó: PATRICK KOVARIK/AFP

Kanada miniszterelnöke, Mark Carney élőben, a helyszínen hallgatta a beszédet, amiben Von der Leyen bejelentette a „Jövő Szövetségének” létrehozását, ami az EU és Kanada között már meglévő kereskedelmi megállapodásra épülne, és ami „közös jólétet és gazdasági biztonságot teremtene”.

A napokban a Wall Street Journal is arról számolt be, hogy uniós tisztviselők nyitottak voltak Carney javaslatára, hogy Kanada „társult tagként” csatlakozzon az EU-hoz, és hogy Carney arra utasította európai különmegbízottját, „mérje fel a teljes jogú tagságon kívüli, legambiciózusabb lehetőségeket”.

A Wall Street Journal értesülése szerint Kanada és az EU olyan megoldásokról tárgyal, amelyek megkönnyítenék az áruk, szolgáltatások és munkaerő mozgását a stratégiai fontosságú ellátási láncokban, egyebek mellett az energiaipar, a mesterséges intelligencia, a védelemipar és a kritikus nyersanyagok területén.

Emellett szó van tenger alatti kábelek, adatközpontok és új műholdas hálózatok közös fejlesztéséről is.

Arról, hogy Kanada akár csatlakozhatna is az Európai Unióhoz, a 444 is írt hosszabban 2025 tavaszán, miután közvélemény-kutatás is készült Kanadában arról, hogy miként vélekednének az emberek az európai uniós csatlakozásról. A felmérés szerint a kanadai válaszadók 44 százaléka úgy gondolta, Kanadának az EU-hoz kellene csatlakoznia, és ehhez képest mindössze 34 százalék ellenezte az ötletet. (Politico)

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