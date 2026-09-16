Az Európai Unió társult tagja lehet Kanada

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdai beszédében nemcsak Magyarországról beszélt, de azt is kijelentette, szeretné, ha Kanada lenne az Európai Unió első „társult tagja”.

Fotó: PATRICK KOVARIK/AFP

Kanada miniszterelnöke, Mark Carney élőben, a helyszínen hallgatta a beszédet, amiben Von der Leyen bejelentette a „Jövő Szövetségének” létrehozását, ami az EU és Kanada között már meglévő kereskedelmi megállapodásra épülne, és ami „közös jólétet és gazdasági biztonságot teremtene”.

A napokban a Wall Street Journal is arról számolt be, hogy uniós tisztviselők nyitottak voltak Carney javaslatára, hogy Kanada „társult tagként” csatlakozzon az EU-hoz, és hogy Carney arra utasította európai különmegbízottját, „mérje fel a teljes jogú tagságon kívüli, legambiciózusabb lehetőségeket”.

A Wall Street Journal értesülése szerint Kanada és az EU olyan megoldásokról tárgyal, amelyek megkönnyítenék az áruk, szolgáltatások és munkaerő mozgását a stratégiai fontosságú ellátási láncokban, egyebek mellett az energiaipar, a mesterséges intelligencia, a védelemipar és a kritikus nyersanyagok területén.

Emellett szó van tenger alatti kábelek, adatközpontok és új műholdas hálózatok közös fejlesztéséről is.

Arról, hogy Kanada akár csatlakozhatna is az Európai Unióhoz, a 444 is írt hosszabban 2025 tavaszán, miután közvélemény-kutatás is készült Kanadában arról, hogy miként vélekednének az emberek az európai uniós csatlakozásról. A felmérés szerint a kanadai válaszadók 44 százaléka úgy gondolta, Kanadának az EU-hoz kellene csatlakoznia, és ehhez képest mindössze 34 százalék ellenezte az ötletet. (Politico)