Cserhalmi György Nagy Ervin válaszáról: „A rendszerváltás fényében nem tudom értelmezni a mondanivalóját”

Interjút adott a Magyar Hangnak Cserhalmi György színész, többek közt kérdezték arról is, hogy elégedett-e azzal a válasszal, amit Nagy Ervintől kapott az ejtőernyőztetős felvetésére.

Cserhalmi nemrég a Színház Online-on üzent Nagyar Ervinnek, mondván:

„Ami most történik az SZFE-n és más, a kultúrát célozni óhajtó intézkedésekben, azt az Antall-kormány idején úgy hívták, EJTŐERNYŐZÉS. Akkoriban az államtitkárt Fekete Gyurkának hívták.”

Akkor azt írta, választ nem vár, Nagy Ervin viszont válaszolt, méghozzá azt, hogy a kulturális kormányzat nyitott a párbeszédre, és olyan szakmai közeget szeretnének teremteni, „ahol nem az számít, kinek milyen kapcsolatai vannak, hanem az, hogy milyen gondolatai, szakmai teljesítménye és javaslatai”.

Cserhalmi György 2020-ban Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Cserhalmi első körben egyébként arra utalhatott, hogy az eddig (és még egy évig) kekvarendszerben működő egyetemekhez hasonlóan, az SZFE-n is lecserélték a kuratóriumot, aminek új elnöke Kovács András Bálint filmesztéta , az ELTE Művészettudományi és Médiakutatási Intézet igazgatója, a Filmtudomány Tanszék vezetője lett. (Eddig Vidnyánszky Attila volt az elnök.) Az SZFE közleményéből kiderült, hogy a szenátus által javasolt öt tagból három került be a testületbe, és az elnökké választott Kovács András Bálint nem szerepelt a szenátusi rangsorban, ahogy az egyetem előző rektora, Upor László is csak a 10., vagyis póttag volt. A minisztérium döntése nyomán ő is bekerült.

Nagy Ervin Cserhalmira reagáló írásos válaszában azt is hangsúlyozta, hogy „a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának és felügyelőbizottságának összetételére a kulturális tárcának nincs hatásköre, az egyetem alapítói jogait az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium gyakorolja.”

A Magyar Hang most többek közt arra volt kíváncsi, megnyugtatta-e a színészt Nagy Ervin reakciója, amire azt válaszolta:

„Ha valóban reagálni akart volna, akkor arra van mód és lehetőség: ismeri a telefonszámomat, én is az övét.”

Cserhalmi szerint tőle Nagy Ervin nem kért együttműködést, és nem kapott választ a felvetésére. „A rendszerváltás fényében nem tudom értelmezni a mondanivalóját. De lehet, hogy ez az én hibám.”

A színészt kérdezték arról is, mit gondol, Vidnyánszky Attila maradhat-e a Nemzeti Színház igazgatója kinevezésének 2028-as lejáratásig, amire azt válaszolta:

„Azt gondolom, ki kéne töltenie a mandátumát ugyanazokkal a feltételekkel, mint a többi színházvezetőnek. Azt majd eldöntjük, szükség van-e továbbra is erre az intézményre. Azért mertem mondani, hogy »döntjük”, mert a jövőről bármit képzelhetek. Én biztos, hogy nem fogok ebben a kérdésben dönteni. ”

Ezután azon reményének adott hangot, hogy „valamikor talán lesz olyan magabiztos politika Magyarországon”, amely a Nemzeti Színház vezetőjének személyéről szóló döntést a szakmára bízza, majd hozzátette, szerinte „aki a Nemzetivel kapcsolatban politikai kinevezést elfogad, az a gyanakváson kívül minden másra is képes.”