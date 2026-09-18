Cserhalmi György Nagy Ervin válaszáról: „A rendszerváltás fényében nem tudom értelmezni a mondanivalóját”

Interjút adott a Magyar Hangnak Cserhalmi György színész, többek közt kérdezték arról is, hogy elégedett-e azzal a válasszal, amit Nagy Ervintől kapott az ejtőernyőztetős felvetésére.
Cserhalmi nemrég a Színház Online-on üzent Nagyar Ervinnek, mondván:
„Ami most történik az SZFE-n és más, a kultúrát célozni óhajtó intézkedésekben, azt az Antall-kormány idején úgy hívták, EJTŐERNYŐZÉS. Akkoriban az államtitkárt Fekete Gyurkának hívták.”
Akkor azt írta, választ nem vár, Nagy Ervin viszont válaszolt, méghozzá azt, hogy a kulturális kormányzat nyitott a párbeszédre, és olyan szakmai közeget szeretnének teremteni, „ahol nem az számít, kinek milyen kapcsolatai vannak, hanem az, hogy milyen gondolatai, szakmai teljesítménye és javaslatai”.
Cserhalmi első körben egyébként arra utalhatott, hogy az eddig (és még egy évig) kekvarendszerben működő egyetemekhez hasonlóan, az SZFE-n is lecserélték a kuratóriumot, aminek új elnöke Kovács András Bálint filmesztéta , az ELTE Művészettudományi és Médiakutatási Intézet igazgatója, a Filmtudomány Tanszék vezetője lett. (Eddig Vidnyánszky Attila volt az elnök.) Az SZFE közleményéből kiderült, hogy a szenátus által javasolt öt tagból három került be a testületbe, és az elnökké választott Kovács András Bálint nem szerepelt a szenátusi rangsorban, ahogy az egyetem előző rektora, Upor László is csak a 10., vagyis póttag volt. A minisztérium döntése nyomán ő is bekerült.
Nagy Ervin Cserhalmira reagáló írásos válaszában azt is hangsúlyozta, hogy „a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának és felügyelőbizottságának összetételére a kulturális tárcának nincs hatásköre, az egyetem alapítói jogait az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium gyakorolja.”
A Magyar Hang most többek közt arra volt kíváncsi, megnyugtatta-e a színészt Nagy Ervin reakciója, amire azt válaszolta:
„Ha valóban reagálni akart volna, akkor arra van mód és lehetőség: ismeri a telefonszámomat, én is az övét.”
Cserhalmi szerint tőle Nagy Ervin nem kért együttműködést, és nem kapott választ a felvetésére. „A rendszerváltás fényében nem tudom értelmezni a mondanivalóját. De lehet, hogy ez az én hibám.”
A színészt kérdezték arról is, mit gondol, Vidnyánszky Attila maradhat-e a Nemzeti Színház igazgatója kinevezésének 2028-as lejáratásig, amire azt válaszolta:
„Azt gondolom, ki kéne töltenie a mandátumát ugyanazokkal a feltételekkel, mint a többi színházvezetőnek. Azt majd eldöntjük, szükség van-e továbbra is erre az intézményre. Azért mertem mondani, hogy »döntjük”, mert a jövőről bármit képzelhetek. Én biztos, hogy nem fogok ebben a kérdésben dönteni. ”
Ezután azon reményének adott hangot, hogy „valamikor talán lesz olyan magabiztos politika Magyarországon”, amely a Nemzeti Színház vezetőjének személyéről szóló döntést a szakmára bízza, majd hozzátette, szerinte „aki a Nemzetivel kapcsolatban politikai kinevezést elfogad, az a gyanakváson kívül minden másra is képes.”
A minisztérium több kekvás kuratóriumnál is változtatott a szenátusoktól kapott listán.
„Úgy látszik, be kéne iratkozni valami fejlődéstechnikai általános iskolába” – üzente az államtitkárnak.
A szakmában sokan felemásnak tekintik a kuratóriumi változtatásokat, Cserhalmi is emiatt emelt szót. A kultúráért felelős államtitkár szerint előszobázásban szocializálódott a szakma, de ennek most vége lesz.