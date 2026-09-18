Kubatov Gábor szerelmét a Ferencvárossal nem tépheti szét holmi jogszabály

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Sajtótájékoztatón jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy a jövőben új, szigorú, összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban, mert „a fideszes politikusok hűbérbirtokukként kezelték a sportszövetségeket” - mondta.

Két új jogszabály lesz a személyi összeférhetetlenségről és egy 4 éves sportvezetői kizárás, ha súlyos támogatási szabálytalanság van. Kormánytag, miniszteri biztos vagy helyettes államtitkár, illetve parlamenti képviselő vagy polgármester nem tölthet be ilyen pozíciót 500 főnél több sportolót igazoló sportszervezetben. Politikai vagy állami tisztségről lemondás után négy évig nem is ülhetnek át. Többek között a vadász Semjén Zsoltot és a teniszező Lázár Jánost hozta fel, mint akik már lemondtak posztjaikról, illetve Kubatov Gábor FTC-elnököt, Deutsch Tamás MTK-elnököt és Szijjártó Péter Honvéd-elnököt, akik még nem.

Na de mit reagáltak erre a megnevezettek?

Kubatov Gábor szenvedélyes posztot szentelt a témának, amiből nagyjából az derül ki, amit Haszán Zoltán kollégánk írt meg a minap: hogy nem érti.

Fotó: Kubatov Gábor/Facebook

Deutsch Tamás viszont a csak rá jellemző, egyedi, szikár, távirati stílusban tette hozzá a magáét.

Fotó: Deutsch Tamás/Facebook

És Szijjártó Péter? Ő egyelőre nem szólalt meg az ügyben.

:(

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