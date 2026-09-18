Macron: Egyre több az Európa elleni orosz hibrid támadás

Emmanuel Macron francia elnök arról beszélt pénteken, hogy felerősödött az Oroszország által Európa és Franciaország ellen irányuló hibrid támadások fenyegetése. Az Élysée-palotában tartott sajtótájékoztatóján Macron elmondta: a fenyegetésre válaszul elrendelte egy terv kidolgozását a francia kritikus infrastruktúra és a védelmi ipari létesítmények védelmére.

Macron azt is elmondta különösebb részletek nélkül, hogy Franciaországot az elmúlt hetekben orosz hibrid támadások érték, amelyeket „nem hagynak válasz nélkül”.

„A cél az, hogy megfélemlítsenek minket, és megtörjék az Ukrajna támogatására irányuló erőfeszítéseinket. Az eredmény ennek pont az ellenkezője lesz. Nem ijedünk meg, mert tudjuk, hogy mostani és jövőbeni biztonságunk a tét Ukrajnában” – mondta.

A hibrid hadviselés vagy hibrid támadás tág fogalmak, amelyek általában olyan nem katonai módszereket írnak le – például kibertámadásokat, szabotázst vagy dezinformációt –, amelyek célja a nyomásgyakorlás és az ellenfél destabilizálása.

Ezeket gyakran közvetítőkön keresztül hajtják végre, de Oroszország az egyre szaporodó bizonyítékok ellenére mindig tagadja az ilyen támadásokban való részvételét.

Macron azt is bejelentette, hogy Franciaország összehívja a G7-ek találkozóját, hogy megvitassák az energiaügyeket, és felvessék a gázkészletek kérdését az Európai Bizottságnál. „Az elkövetkező hetekben lesz egy, ezeknek az energiakérdéseknek szentelt G7-találkozónk, hogy egyrészt megerősítsük az együttműködést, másrészt elkerüljük a szükségtelen feszültségeket a G7-országok és fő partnereink között” – mondta Macron. „Ez egyben alkalom lesz arra is, hogy mérlegeljük a stratégiai tartalékok esetleges felszabadításának vagy megnyitásának lehetőségeit.”