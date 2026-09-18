Újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a Norvég Alapról, több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra

A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a Norvég Alap Magyarországot megillető fejlesztési forrásairól, amiken keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán.

Orbán Anita azt írta, a kormány célja, hogy olyan megállapodás szülessen,

„amiben a források többségéből zöld fejlesztéseket, helyi közösségeket segítő programokat, kulturális projekteket, társadalmi felzárkóztatást, egészségügyi és intézményi fejlesztéseket valósítsunk meg.”

Fotó: Németh Dániel/444

A Norvég Alap keretében Norvégia, Izland és Liechtenstein az Európai Gazdasági Térség (EGT) 15 uniós tagállamának gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. A jelenlegi, 2021–2028-as időszakban Magyarország számára 254,1 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint. A teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97 százalékát Norvégia biztosítja.

„A tárgyalások jól haladnak, hamarosan beszámolunk a konkrétumokról”

– írta a miniszter.

Az előző ciklusban Magyarország egyetlen forintot sem kapott az EGT-alapokból, mert a kormány 2021-ben inkább lemondott 75 milliárd forintnyi támogatásról, csak azért, hogy ne független szervezetek döntsenek a civilek támogatásáról (ami a 75 milliárd töredéke volt). Magyarország azt akarta, hogy egy állami szereplő dönthessen a forrásokról, de ezt az EGT-tagállamok nem fogadták el. Az előző kormány politikai hadjáratot is indított a konzorciumot vezető Ökotárs ellen, emellett létrehozott egy ellen-civil alapot, amin döntő többségében a Fideszhez köthető szervezetek nyertek.