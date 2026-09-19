Forsthoffer Ágnes az Isztambuli Egyezmény ratifikációjáról: „Ezt nem tárgyaltuk még”

Forsthoffer Ágnes tartotta a nyitóbeszédet a 2026-os WMN Fesztiválon, ahol a beszédet követően D. Tóth Kriszta többek közt arról is kérdezte a házelnököt, hogy mi a helyzet az Isztambuli Egyezménnyel, amit 2014 óta nem ratifikáltak. „Ez már több mint 10 éve volt. Mikor látunk valami kézzelfoghatót?”

Forsthoffer Ágnes azt válaszolta:

„Ezt nem tárgyaltuk még, ez előttünk áll, úgyhogy erre most nem tudok válaszolni.”

A házelnök ezután arról beszélt, hogy a háttérben komoly szakmai és műhelymunka folyik, amik „remélhetőleg” meg fognak jelenni „olyan jogszabályokban, olyan intézményvezetőkben, akik valóban a célt tartják fontosnak, és nem pedig a politikai akarat végrehajtását.”

Majd kitért a civilek szerepére, a helyzetük megerősítésének fontosságára és arra is, hogy a helyi közösségeknek folytatniuk kell a szerveződést, az ügyeik képviseletét. Mint mondta:

„Akkor fognak a döntéshozók is a tettek mezejére lépni, ha érzékelik, hogy van egy ilyen nyomás. Most az a feladatunk, hogy szakmailag és közösségileg is megerősítsük az országot. És ne féljenek az emberek, ha el akarják mondani a véleményüket.”

Tüntetés az Isztambuli Egyezmény ratifikációjáért 2026. szeptember 6-án a Kossuth téren. Fotó: Bankó Gábor/444

De ha már Forsthoffer Ágnes szerint a döntéshozók akkor lépnek a tettek mezejére, ha van nyomás, emlékezzünk meg arról, hogy szeptember 6-án nők százai tartottak demonstrációt a Kossuth téren, ahol épp erre a helyzetre igyekeztek felhívni a figyelmet, az Isztambuli Egyezmény ratifikációját követelve. Amire egyelőre hivatalos kormányzati reakció nem érkezett.

Erről, illetve az egy helyben toporgó nőügyekről beszélgettünk az eheti Tyúkól podcastban is, a tüntetést szervező Hajnal Edinával.