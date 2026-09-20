Kármán András: A bukott miniszterelnök abban reménykedik, rosszra fordulnak a dolgok. Attól tartok, ismét csalódást kell neki okoznunk

„El kell szomorítanom a bukott miniszterelnököt: a gazdaságot sikerült stabilizálnunk, és bármilyen súlyos is legyen az előző kormány által ránk hagyott örökség, rendbe tesszük a pénzügyeinket!”

– írta vasárnapi Facebook-bejegyzésében Kármán András. A pénzügyminiszter Orbán Viktor kötcsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő úgy fogalmazott: „Ha valami csoda nem történik, a gazdaság az falnak megy”.

Kármán szerint kormánya hivatalba lépése óta csökkent az államadósság és a hiány, megjöttek az uniós források, és idén 2 százalék körüli növekedés várható. „Kötcsén Orbán Viktorról újfent kiderült, hogy nem ért a gazdaságpolitikához” – tette hozzá.

A pénzügyminiszter utalt rá, hogy a Tisza-kormány nehéz helyzetben vette át a gazdaságot és a költségvetést. Szerinte az Orbán vezetése alatti „felelőtlen költekezés, fedezetlen kampánykiadások, gátlástalan lopás, és a Magyarországba vetett bizalom módszeres leépítése okozták azokat a gazdasági nehézségeket, amelyeknek felszámolásán dolgozunk.”

„Beszédében a bukott miniszterelnök gyakorlatilag elismeri, hogy pártjával együtt a gazdaság összeomlására vár, mert azt gondolja, hogy akkor esélye nyílhat a visszatérésre” – folytatta Kármán, aki szerint azonban a magyar gazdaság stabil, másrészt pedig „honfitársaink pontosan tudják, hogy ha van párt, amelyre nem bízhatják rá még egyszer Magyarországot, az a Fidesz; hiszen sok egyéb bűne mellett éppen azért zavarták el áprilisban, mert szétdúlta a hazai gazdaságot.”