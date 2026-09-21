Börtönbüntetést kértek a fideszes Nagy Sas rokonára, aki milliárdos birodalmat épített közpénzből

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Nem nagyon fifikás, de éppen az egyszerűsége miatt nagyon pofátlan családi csalásnak tűnik elsőre az az ügy, ami miatt letöltendő börtönbüntetést kért egy nyíradonyi volt házaspárra az ügyészség. Szimpla rokoni trükközésnél azonban jóval többről van szó, egy egész várost, sőt egy választókerületet átszövő ügyről, aminek egy kicsi szeletét ezzel elkezdték feltárni a nyomozók.

„A név, hogy Tasó, itt hatalmat jelent” - mutatta be a nyíradonyi viszonyokat a 444-nek nyilatkozva 2024 nyarán Bodnár Fanni, akit strómanként használtak a nagy befolyású család sok szálon futó helyi üzleteinek egyikéhez.

A várost behálózó családból a legismertebb Tasó László, aki 1994-től 20 évig volt Nyíradony polgármestere, majd a térség országgyűlési képviselője volt 2004-től egészen most májusig. Bodnár Fannit a politikus unokaöccse, Tasó János és annak volt felesége, Czifra Erzsébet húzta be, hogy vele fedezzenek egy súlyos csalást.

Stróman általában nem szokta saját magát lestrómanozni, Bodnár Fanni viszont így tett, amikor a nyilvánosság elé állt, mert a rá íratott cég összeomlott, hatalmas adósságokat hagyva hátra. Addigra viszont Tasó János és Czifra Erzsébet egymással összejátszva megcsapolta a város vagyonát. Ezt nem mi állítjuk, a nyomozás jutott erre, aminek a végén a Debreceni Járási Ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért Tasó Jánosra és Czifra Erzsébetre.