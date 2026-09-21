Közzétette eddigi szerződéseit a Miniszterelnökség, Bódis Krisztának bérelnek lakást és ügyvédi irodákat bíztak meg

A Tisza-kormány május 12-i megalakulása óta most először tette közzé a Miniszterelnökség az elmúlt hónapokban kötött szerződéseinek listáját. Május 1. és augusztus 31. között három visszterhes szerződést kötött a tárca, írja az MTI. Két szerződést ügyvédi irodákkal írtak alá, a harmadikat pedig egy magánszeméllyel, Bódis Kriszta kormánybiztosnak bérelnek lakást tőle.
A szerződéseket a kormany.hu oldalon lehet böngészni.
Az egyiket, egy 30 milliárdosat csak 11 nappal a választások előtt. Adatigényléssel megkaptuk a 600 milliárdos állami irodaház-vásárlások dokumentumait. A Tiborcz-féle zuglói irodaházak ügye már a 2022-es választások előtt elkezdődött, Balázs Attila 2023 húsvétjára kapott 244 milliárdos szerződést. Az állam jogászai jórészt Nagy Márton testvérének régi csapatából kerültek ki.