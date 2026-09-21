Közzétette eddigi szerződéseit a Miniszterelnökség, Bódis Krisztának bérelnek lakást és ügyvédi irodákat bíztak meg

A Tisza-kormány május 12-i megalakulása óta most először tette közzé a Miniszterelnökség az elmúlt hónapokban kötött szerződéseinek listáját. Május 1. és augusztus 31. között három visszterhes szerződést kötött a tárca, írja az MTI. Két szerződést ügyvédi irodákkal írtak alá, a harmadikat pedig egy magánszeméllyel, Bódis Kriszta kormánybiztosnak bérelnek lakást tőle.

Fotó: Németh Dániel/444

A Garancsi Ügyvédi Iroda (fontos: nem az a Garancsi) július 13-tól havi nettó 1,9 millió forint plusz áfa értékben ügyvédi feladatokat láthat el a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatellátásához kapcsolódóan. A megbízási szerződés 2027. június 30-ig szól.

a Garancsi) július 13-tól havi nettó 1,9 millió forint plusz áfa értékben ügyvédi feladatokat láthat el a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatellátásához kapcsolódóan. A megbízási szerződés 2027. június 30-ig szól. Megbízási keretszerződést kötött a Miniszterelnökség a Dr. Rácz Gergely Ügyvédi Irodával nettó ötmillió forint plusz áfa keretösszegben, azaz munkaóránként nettó 50 ezer forint plusz áfa értékben. A július 30-tól a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb december 31-ig érvényes. Ezt a szerződést szintén ügyvédi feladatok ellátására kötötték.

A Miniszterelnökség augusztus 1-jétől hivatali lakást bérel Bódis Kriszta nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztosnak havi bruttó 360 ezer forintért. A szerződés 2030. május 31., de legfeljebb Bódis Kriszta kormánybiztosi jogviszonya fennállásáig érvényes.

A szerződéseket a kormany.hu oldalon lehet böngészni.