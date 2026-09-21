Magyar Péter, Lázár–Szekeres-csere, megszűnő Rogán-hatóság – ismét összeül a parlament

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfőn az Országgyűlés kétnapos ülése. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik a kormányfő felszólalásával.

A napirend előtti felszólalások után képviselői mandátumigazolás és eskütétel lesz. Szekeres Pál volt EP-képviselő a mandátumáról augusztus 20-án lemondott Lázár János helyét foglalja el az Országgyűlésben (azt viszont még nem tudni, hogy a Szekeres helyére EP-be beülő Orbán Balázs helyét ki foglalja majd el az országházban). Szekeres Pál 2024 óta volt tagja az Európai Parlamentnek a Fidesz-KDNP képviselőjeként.

Lázár János Fotó: Bankó Gábor/444

A napirend elfogadása után másfél órán át interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik.

A képviselők öt előterjesztés bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáit is lefolytatják. A javaslatok zárószavazása várhatóan kedden lesz, írja az MTI.

Sürgősséggel tárgyalja a parlament a kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosítása, amely visszaállítja az orvoskamara 2023 előtti közfeladatait és jogosítványait is. Megvitatják az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosítását. Ennek tárgyalását szintén sürgős eljárásban kérte a kormány.

Napirenden szerepel a magyar építészetről szóló törvény módosítása, amelynek célja egyebek mellett az Otthon Start Program keretében megvalósuló építési beruházások esetében a korábban tervezett, de még meg nem megvalósult nagy volumenű lakásépítési beruházások terveinek összehangolása a kormány új, kidolgozás alatt lévő lakásépítési programjával.

Az egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításával törvényi szintre emelkedhetnek a kormányzat és Budapest közötti egyeztetés legmagasabb szintű fórumára, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsára vonatkozó legfontosabb szabályok. A javaslat elfogadásával az V. kerületi Vörösmarty tér, Podmaniczky tér, Széchenyi tér és József Attila utca október 1-jétől 99 évre ingyenesen a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe kerülhet az V. kerületi önkormányzattól.

Ugyancsak sürgős eljárásban vitatja meg a parlament a egyes koncesszióval összefüggő törvények módosítását, amelynek elfogadása esetén megszűnhetnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága koncessziókkal összefüggő feladat- és hatáskörei.