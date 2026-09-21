Trump: Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomító ipara felett

Donald Trump amerikai elnök hétfőn elismerte, hogy a nagyszabású ukrán csapások súlyos károkat okoztak az orosz energetikai infrastruktúrában. Szerinte Oroszország elvesztette az irányítást a dízelipara felett, és a háború befejezését sürgette.

Donald Trump Dublinban 2026. szeptember 12-én. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

„Rengeteg dízelfinomítójukat felrobbantották, és ezek legalábbis átmenetileg működésképtelenek" – írta Trump a Truth Social oldalán, miután vasárnap telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Trump szerint „Oroszország sajnos elvesztette az irányítást a dízelipara felett az Ukrajnával folytatott háborúja miatt", és a háború lezárására szólított fel.

„Ennek a nevetséges és soha véget nem érő ukrajnai háborúnak véget kell vetni. Az egész világ szenved, miközben havonta 25 ezer ember, többségükben katonák, veszíti életét. Milyen kár!”

A bejegyzés azután jelent meg, hogy Ukrajna szombatról vasárnapra virradó éjjel hatalmas dróntámadást indított Oroszország ellen. Az Institute for the Study of War (ISW) elemzése szerint több mint 1600 drón hatolt be csaknem 450 kilométer mélyen az ország területére, és moszkvai olajfinomítókat talált el: tüzek ütöttek ki, a termelés pedig leállt.

Zelenszkij az X-en reagálva Trump bejegyzésére közölte, hogy Ukrajna kész tenni a háborús helyzet enyhítéséért, és egyeztet partnereivel az ezzel kapcsolatos diplomáciai javaslatokról. (via The Hill)