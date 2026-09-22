A magyar állam fizette a budapesti atlétikai világdöntő 3,2 milliárd forintos rekorddíjazását

A magyar állam 15 millió dollár, azaz nagyjából 4,7 milliárd forint közpénzt fizetett azért, hogy Budapesten rendezzék meg az első atlétikai világdöntőt – írja a Telex egy 2024-ben megkötött szerződés alapján. Ebből 10 millió dollár, mintegy 3,2 milliárd forint a sportolók pénzdíjára ment, míg további 5 milliót rendezési jogdíjként kellett kifizetni a World Athleticsnek.

A múlt hét végén megtartott budapesti versenyt a nemzetközi atlétikai szövetség kezdettől azzal reklámozta, hogy minden korábbinál nagyobb pénzdíjat osztanak ki: a győztesek fejenként 150 ezer dollárt kaptak, és még a nyolcadik helyezetteknek is járt kétezer.

Arról viszont korábban nem beszéltek, hogy a rekordösszegű, 10 millió dolláros díjalapot teljes egészében a magyar állam finanszírozta.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A Telex által megszerzett szerződést 2024-ben kötötte a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség a World Athleticsszel. A megállapodás szerint a rendező országnak a teljes pénzdíjalap mellett a rendezési költségeket is állnia kellett, ezen felül fizette ki az 5 millió dolláros jogdíjat. Cserébe a magyar félhez kerültek a jegybevételek, valamint a szponzori és közvetítési jogokból származó bevétel nagyobb része.

A 4,7 milliárd forinthoz hozzáadódnak a rendezés költségei is. Az eseményt eredetileg Balásy Gyula cégei szervezték volna, de az új kormány júliusban szerződést bontott velük. A rövid határidővel kiírt meghívásos közbeszerzésen az IRUB Kft. kapta a munkát 3,2 milliárd forintért. Így a pénzdíj, a jogdíj és a rendezvényszervezés együtt nagyjából 8 milliárd forintba került. A Magyar Atlétikai Szövetség emellett további 200 millió forintot kapott többek között szakmai előkészítésre, versenybírókra, trófeákra, kommunikációra és marketingre.

Az előző kormány eredetileg 16,75 milliárd forintot biztosított a világdöntőre a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek. A végleges költségvetés még nem ismert, ezért azt sem lehet pontosan megmondani, mennyit sikerült ebből az összegből felhasználni. A Telex számítása szerint ugyanakkor ha a rendezvény teljes költsége valóban tízmilliárd forint alatt maradt, akkor a Balásy-csoport lecserélésével több mint 7 milliárd forintot spórolhattak meg az eredeti keretből.

A bevételi oldalról még szintén nincs teljes elszámolás. A három versenynapra összesen 61 ezer jegyet adtak el, ezek negyven százalékát külföldiek vásárolták meg. A nagyjából 30 ezer forintos jegyárak alapján a Telex minimum másfél milliárd forintos jegybevétellel számol. A szerződés alapján ezek mellett a szponzori, illetve közvetítési bevételek nagyobb része is a magyar rendezőket illeti.