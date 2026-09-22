A világ egyik legzűrösebb szegletében lesz uniós nagykövet a magyar Máthé László Eduárd

Máthé László Eduárdot jelölte az Európai Unió szomáliai nagykövetének Kaja Kallas – jelentette be az Európai Külügyi Szolgálat. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője ezzel az afrikanista magyar diplomatát jelölte a világ egyik legzűrösebb országába.

Fotó: X.com/Máthé László Eduárd

Máthé korábban a Külgazdasági és Külügyminisztérium Száhel-övezetért felelős különmegbízottja volt, előtte pedig hosszú ideig ő volt Magyarország kenyai nagykövete – akkor Nairobi mellett több kelet-afrikai országba, köztük Szomáliába is őt akkreditálták. Ezután a magyar kormány afrikai és elsősorban száheli diplomáciai nyitásában volt szerepe. 2023-tól a Szijjártó Péter vezette Külügy szubszaharai miniszteri biztosa és Magyarország Száhel-övezetért felelős különmegbízottja lett, így leginkább Orbánék csádi magyar kapcsolatépítése kapcsán került elő a szélesebb nyilvánosságban rendszeresen a neve.

Magyar diplomatát utoljára hét éve, 2019-ben neveztek ki uniós nagykövetnek, akkor Iklódy Gábor vezette az EU eritreai delegációját. Máthé most három másik új EU-nagykövettel együtt került fel a közzétett listára. A delegációvezetők kinevezése a fogadó ország jóváhagyása után válik véglegessé.