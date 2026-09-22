Havi 700 ezret kapott a sárvári fürdőtől a polgármester ismerőse, aki a gyanú szerint be se járt dolgozni

Havi 700 ezer forintot kapott informatikai feladatok ellátására a Sárvári Gyógyfürdő Kft.-től az a férfi, akinek foglalkoztatása miatt hónapok óta nyomoz az ügyészség – írja az ugytudjuk.hu.

Ahogy azt korábban a 444-en megírtuk, még tavasszal büntetőeljárás indult annak gyanújával, hogy valós munkavégzés nélkül fizetnek munkabért a sárvári, önkormányzati tulajdonú fürdőnél egy L. P. monogramú személynek, aki a fideszes polgármester régi ismerőse volt.

A férfi megbízási díja a Sárvári Gyógyfürdő által most kiadott adatok szerint kezdetben havi 340 ezer forint volt, később azonban havi 700 ezer forintra emelkedett.

L. P. a 2010-es évek óta úgy kaphatott fizetést a fürdőtől, hogy nem járt be dolgozni, és az ottani munkatársak sem ismerték. Mivel a gyógyfürdő a sárvári önkormányzat tulajdona, így a testület azonnali felügyelőbizottsági ülést hívott össze, ahol vizsgálóbizottságot állítottak fel. Júliusban Kántás Zoltán fürdőigazgatóval közös megegyezés alapján felbontották a munkaszerződését, majd felmondott a sárvári fürdő stratégiai igazgatója, Zelles Zsolt, illetve távozott Tőzsér Zoltán műszaki és szolgáltatási igazgató is.

A lap szerint a fürdő 2020 óta kötött megbízási szerződéseiből más, jelentős összegek is kirajzolódnak. Takáts Eszter ügyvéddel 2020 márciusa óta áll szerződésben a cég: eleinte óránként 10 ezer forintért dolgozott, később havi 250 ezer, jelenleg pedig havi 500 ezer forintos díjazásért. Takáts a volt Vas megyei főispán, a Fidesz–KDNP Vas 01-es választókerületi képviselőjelöltje, Vámos Zoltán felesége. Vámos 2017 és 2022 között a Sárvári Sportfólió Kft. ügyvezetője volt. 2021 júliusa és 2023 júliusa között Vámos anyósa, Takátsné Tenki Mária is jogi szolgáltatást nyújtott a fürdőnek havi 250 ezer forintért. A kiadott adatok alapján ebben az időszakban anya és lánya párhuzamosan kapott megbízási díjat jogi munkáért.