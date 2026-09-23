Akár hétfőn felfüggeszthetik Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát

Amint megérkezik a Legfőbb Ügyészség indítványa Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére, azonnal kezdeményezni lehet a rendkívüli ülés összehívását, közölte kérdésünkre az Országgyűlés sajtóirodája.

Ezt alapvetően a kormány és a képviselők ötöde teheti meg, de bizonyos ügyekben a házelnök is léphet, a mentelmi ügy pedig ilyen. Ilyenkor meg kell jelölni az összehívás indokát, a javasolt időpontot és a napirendet is.

Ezek után szükség van a Házbizottság ülésére, ahol döntenek a kérdésben, majd kihirdetik a Parlament honlapján a rendkívüli ülés időpontját és javasolt napirendjét. Ez a közzététel azért fontos, mert onnantól számítva el kell telnie 72 órának a rendkívüli ülés összehívásáig. (Amikor a Házbizottság javaslatot tesz az ülés összehívására, ezt a 72 órát figyelembe veszik.)

A napirend pedig azért csak javaslat, mert arról az ülésen szavaznak a képviselők. Hétfőn 1-től lesz parlamenti ülés, annak az elfogadott napirendjét nem lehet mentelmi ügyek miatt módosítani, de elé vagy utána össze lehet hívni egy rendkívüli ülést, ahol dönthetnek erről.

Ezek alapján egyértelmű, hogy az ülés kezdeményezéséhez nem kell megvárni, hogy a mentelmi ügyekben javaslatot tevő Mentelmi Bizottság is döntsön a kérdésben – erősített rá az Országgyűlés sajtóirodája. A végső döntést természetesen a képviselők hozzák meg a parlamenti ülésen.

A bizottság hétfőn biztosan ülésezik, de ők is összehívhatnak rendkívüli ülést, amint befut a legfőbb ügyészségi indítvány. Ezt a bizottság Forsthoffer Ágnes házelnöktől kapja majd meg. Megkérdeztük a Tisza-frakció sajtóosztályát, hogy milyen ütemezést terveznek, de egyelőre nem válaszoltak.

A fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklós mandátumának felfüggesztését korrupciógyanús ügyek miatt kezdeményezte a Legfőbb Ügyészség – Hankó esetében az NKA-ügyhöz kötődően 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesztáknál pedig a Volánbusz-ügyhöz köthető 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz miatt akarják lefolytatni az eljárást. Mindketten az ártatlanságukat hangoztatták.

Hankó augusztusban a Parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter ellen pedig azért akarnak eljárást folytatni, mert két éve bedobott egy telefont a Dunába, ami után lopás miatt indult eljárás ellene. EP-képviselőként nem adták ki a mandátumát, ezért folytatnák most az ügyét.

Magyar szerint ez a Polt-féle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete, „elbagatellizálja a rendszerváltást és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénzlenyúlásokat és az ellenem 2024-ben indított, és már többször befuccsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet.” A miniszterelnök arról beszélt, tiszta a lelkiismerete, és kéri az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát, áll a hatóságok elé.

Az ügyészség visszautasította Magyar rájuk vonatkozó nyilatkozatát.