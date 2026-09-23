Feljelentést tett az úgynevezett aranykonvojügyben az ukrán pénzszállítók képviselője Fürcht Pál volt főügyész állításai alapján

Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett büntetőfeljelentést szerdán ismeretlen tettes ellen az úgynevezett aranykonvojügyben az ukrán pénzszállítókat képviselő dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda. Az ügyvéd ezt a Telexnek eljuttatott sajtóközleményében jelentette be. A feljelentés alapja részben az a nyilatkozat, amit Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség volt vezetője adott az Egyenes beszédnek, részben az a részletes írásos vallomás, amit Fürcht a Legfőbb Ügyészség által indított fegyelmi eljárásban tett. Ebben az eljárásban egyébként éppen Horváth látja el Fürcht védelmét.

Fotó: Magyarország Kormánya

A volt ügyészségi vezető a lemondását a 444 által bemutatott dokumentumban azzal indokolta, hogy több politikailag érzékeny ügyben folyó nyomozást is befolyásoltak a Legfőbb Ügyészségen. A Legfőbb Ügyészség szerint a dokumentumban Fürcht tényszerűen valótlanságokat állított a politikai befolyásolásokról, cáfolni azonban nem tudnak, mert az ügyek még folyamatban vannak. Fürcht azért is tartotta fontosnak a megszólalást, mert szerinte sokan úgy gondolták, Baka András köztársasági elnök rá utalt, amikor az ügyészségen zajló „eszközökben nem válogató, felelősséget másra hárító” menekülést emlegetett hétfői beszédében.

A volt főügyész arról beszélt: június 8-ai lemondása előtt egy hónappal, május 8-án egy kollégája jelezte, felmerült, hogy „egy közérdeklődésre számot tartó ügy” – azaz feltehetőleg az aranykonvojügy – valójában kreált ügy. Azt mondta, ezt kötelezően jeleznie kellett „azoknak a vezetőknek, akik egyébként ebben az ügyben eljártak”. A „szakma szabályai szerint nem a nyilvánossághoz” fordult, nem lemondott, hanem jelentést tett a vezetőknek. Amire az volt a reakció,