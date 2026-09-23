Feljelentést tett az úgynevezett aranykonvojügyben az ukrán pénzszállítók képviselője Fürcht Pál volt főügyész állításai alapján

Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett büntetőfeljelentést szerdán ismeretlen tettes ellen az úgynevezett aranykonvojügyben az ukrán pénzszállítókat képviselő dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda. Az ügyvéd ezt a Telexnek eljuttatott sajtóközleményében jelentette be. A feljelentés alapja részben az a nyilatkozat, amit Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség volt vezetője adott az Egyenes beszédnek, részben az a részletes írásos vallomás, amit Fürcht a Legfőbb Ügyészség által indított fegyelmi eljárásban tett. Ebben az eljárásban egyébként éppen Horváth látja el Fürcht védelmét.
A volt ügyészségi vezető a lemondását a 444 által bemutatott dokumentumban azzal indokolta, hogy több politikailag érzékeny ügyben folyó nyomozást is befolyásoltak a Legfőbb Ügyészségen. A Legfőbb Ügyészség szerint a dokumentumban Fürcht tényszerűen valótlanságokat állított a politikai befolyásolásokról, cáfolni azonban nem tudnak, mert az ügyek még folyamatban vannak. Fürcht azért is tartotta fontosnak a megszólalást, mert szerinte sokan úgy gondolták, Baka András köztársasági elnök rá utalt, amikor az ügyészségen zajló „eszközökben nem válogató, felelősséget másra hárító” menekülést emlegetett hétfői beszédében.
A volt főügyész arról beszélt: június 8-ai lemondása előtt egy hónappal, május 8-án egy kollégája jelezte, felmerült, hogy „egy közérdeklődésre számot tartó ügy” – azaz feltehetőleg az aranykonvojügy – valójában kreált ügy. Azt mondta, ezt kötelezően jeleznie kellett „azoknak a vezetőknek, akik egyébként ebben az ügyben eljártak”. A „szakma szabályai szerint nem a nyilvánossághoz” fordult, nem lemondott, hanem jelentést tett a vezetőknek. Amire az volt a reakció,
hogy fölrendeltek, megpróbáltak irányba állítani, idiótának és istenbarmának nevezett az egyik vezető ügyész a másik kollégám előtt.”
A 444 cikkére Szabó Bence is reagált, Fürcht ugyanis azt írta a lemondásáról szóló dokumentumban, hogy utólag úgy látja, „Szabó Bence r. szds-nak igaza volt abban, hogy nem az ügyészségen tett feljelentést”.
Fürcht Pál júniusban mondott le a Központi Nyomozó Főügyészség vezetéséről. A 444 megszerezte a döntésének az írásos indoklását: a volt főügyész informális, azaz írásban visszakövethetetlen nyomásgyakorlásról, III/III-as módszerekről, a Tanú című filmbe illő történetről ír, elsősorban az aranykonvojügyet és a „Gundalf-ügyet” illetően.
A köztársasági elnök csak tiszás politikusok előtt beszélt az ügyészség helyzetéről, és annak a hátteréről, miért esett a választása Szathmáry Zoltánra, akinek a nevét nem ejtette ki.