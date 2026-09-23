Feljelentést tett az úgynevezett aranykonvojügyben az ukrán pénzszállítók képviselője Fürcht Pál volt főügyész állításai alapján

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Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett büntetőfeljelentést szerdán ismeretlen tettes ellen az úgynevezett aranykonvojügyben az ukrán pénzszállítókat képviselő dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda. Az ügyvéd ezt a Telexnek eljuttatott sajtóközleményében jelentette be. A feljelentés alapja részben az a nyilatkozat, amit Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség volt vezetője adott az Egyenes beszédnek, részben az a részletes írásos vallomás, amit Fürcht a Legfőbb Ügyészség által indított fegyelmi eljárásban tett. Ebben az eljárásban egyébként éppen Horváth látja el Fürcht védelmét.

Fotó: Magyarország Kormánya

A volt ügyészségi vezető a lemondását a 444 által bemutatott dokumentumban azzal indokolta, hogy több politikailag érzékeny ügyben folyó nyomozást is befolyásoltak a Legfőbb Ügyészségen. A Legfőbb Ügyészség szerint a dokumentumban Fürcht tényszerűen valótlanságokat állított a politikai befolyásolásokról, cáfolni azonban nem tudnak, mert az ügyek még folyamatban vannak. Fürcht azért is tartotta fontosnak a megszólalást, mert szerinte sokan úgy gondolták, Baka András köztársasági elnök rá utalt, amikor az ügyészségen zajló „eszközökben nem válogató, felelősséget másra hárító” menekülést emlegetett hétfői beszédében.

A volt főügyész arról beszélt: június 8-ai lemondása előtt egy hónappal, május 8-án egy kollégája jelezte, felmerült, hogy „egy közérdeklődésre számot tartó ügy” – azaz feltehetőleg az aranykonvojügy – valójában kreált ügy. Azt mondta, ezt kötelezően jeleznie kellett „azoknak a vezetőknek, akik egyébként ebben az ügyben eljártak”. A „szakma szabályai szerint nem a nyilvánossághoz” fordult, nem lemondott, hanem jelentést tett a vezetőknek. Amire az volt a reakció,

hogy fölrendeltek, megpróbáltak irányba állítani, idiótának és istenbarmának nevezett az egyik vezető ügyész a másik kollégám előtt.”

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