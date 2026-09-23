Milliárdokért rendezték be a „főnöknek” a minisztériumot, de végül Varga Mihály helyett Pintér Sándor költözött be

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Több mint 2 milliárd forintot költöttek el az egykori Pénzügyminisztérium bebútorozására.

Nem véletlen emlegették itt sem a luxust: milliós kanapék, fotelek és asztalok sorakoztak, a kézzel készült, 5 milliós szőnyegekkel sem spóroltak.

Csak a nagy tárolószekrényekre elköltöttek 1 milliárd forintot.

A legmeglepőbb tétel a 3 millió forintért vásárolt ágy, és az ágy mellé való „lerakóasztalok”, szintén 3 millióért. Egy forrásunk szerint az ágy már nincs a minisztériumban, és arról is hallott, mire vették.

Ez a beruházás eltért a többitől a Várban: itt a Pénzügyminisztérium háttérintézménye rendelt meg mindent, évekig abban a tudatban, hogy majd a főnök, Varga Mihály költözik. Aztán a PM megszűnt, így Pintér Sándor költözött.

A Belügyminisztérium azt írta, az ő igényük az épület kialakításakor nem jelent meg, azt „változtatási jogkör nélkül”, bútorozottan vette használatba.

Varga Mihály a kérdéseinkre adott válaszait a Facebookra posztolta ki.

„Olyan illat van, el sem tudják képzelni, mint egy luxusszállodában” – kommentálta Magyar Péter a májusi, minisztériumi videós „tárlatvezetésén” azt a pillanatot, mikor belépett Rétvári Bence akkori államtitkár, miniszter-helyettes részlegébe.

Fotó: Magyar Péter/Youtube

Az egykori Pénzügyminisztérium épületében – ahol 2025 februárja óta a Belügyminisztérium működik – nemcsak az illat emlékeztet egy luxusszállodára, vagy úgy általában a luxusra, hanem a kivitelezés és a berendezés is. Mindez abból a részletes listából derül ki, amit az épületről és bútorairól a közérdekű adatkérésünk nyomán kaptunk.