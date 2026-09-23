Milliárdokért rendezték be a „főnöknek” a minisztériumot, de végül Varga Mihály helyett Pintér Sándor költözött be

„Olyan illat van, el sem tudják képzelni, mint egy luxusszállodában” – kommentálta Magyar Péter a májusi, minisztériumi videós „tárlatvezetésén” azt a pillanatot, mikor belépett Rétvári Bence akkori államtitkár, miniszter-helyettes részlegébe.
Az egykori Pénzügyminisztérium épületében – ahol 2025 februárja óta a Belügyminisztérium működik – nemcsak az illat emlékeztet egy luxusszállodára, vagy úgy általában a luxusra, hanem a kivitelezés és a berendezés is. Mindez abból a részletes listából derül ki, amit az épületről és bútorairól a közérdekű adatkérésünk nyomán kaptunk.
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Hivatalos a költözés a 61 milliárdért felújított épületbe.
Itt a rendszerváltás videója. A rettegéstől dülledt szemű, sunyi, tolvaj tacskó aranyos. A rettegéstől dülledt szemű, sunyi fideszes miniszter még a tacskónál is csodásabb látvány.
Téma van bőven: karácsonyi tűzszünet Ukrajnában, Szájer József visszatérése, Csurka István rehabilitálása, a túlzott oroszbarátság veszélyei, Magyar Péter felemelkedése.
Megkaptuk a tételes listát arról, mit és mennyiért vettek Rogán Antal egykori minisztériumába, a Dísz téren lévő épületbe. Aranybudi nincs, egymilliós mosdó és 4,5 milliós íróasztal viszont van. A képekről ismerős szivarszoba berendezése 24 millióba került, a vele szemben lévő bárpult 38-ba. Utóbbi volt a legdrágább egyedi tétel a minisztériumban.
A Magyar Péter által bemutatott paloták nemcsak a luxus részletmegoldásaik miatt felháborítóak, hanem az alapvető feleslegességük miatt. Ezek nem házak és főleg nem minisztériumok, hanem elképesztően drága makettek vagy díszletek, egy felnőtt testbe költözött önző gyerek, Orbán Viktor játékai.