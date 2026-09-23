Távozik Ziegler Gábor, az Indamedia társtulajdonos-vezérigazgatója

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Szeptember 30-ával távozik az Indamedia Csoporttól Ziegler Gábor, a médiacsoport társtulajdonosa és vezérigazgatója, ezután Vaszily Miklós az Indamedia tulajdonosaként és vezérigazgatójaként irányítja tovább a cégcsoportot. A tulajdonosi és vezetői változás nem jár strukturális átalakulással, az Indamedia a jelenlegi működési modell és szervezeti struktúra mentén folytatja tevékenységét – közölte a cég.

Ziegler Gábor, az Indamedia eddigi társtulajdonosa és igazgatósági tagja
Fotó: whitereport / youtube

„Vége a színjátéknak – az Index hivatalosan is a NER lapja lett” – írtuk 2020 novemberében, amikor Vaszily Miklós, Mészáros Lőrinc médiaügyi kijáróembere nevére vette az Index.hu-t az Indamedia kiadóvállalaton keresztül. Vaszily és a másik társtulajdonos, Ziegler akkor 3 milliárd forint nagyságrendű összeget fizetett a médiavállalatáért az eladó Magyar Fejlődésért Alapítványnak (MFA), amihez több irányból biztosították forrást – sajtóhírek szerint többek közt a Mészáros Lőrinc-féle MKB is nyújtott hozzá hitelt.

Tavaly Vaszily Miklós, Starcz Ákos és Ziegler Gábor is kapott díjat Mészáros Lőrinctől, pedig évek óta hirdették lapjuk függetlenségét – írtuk 2025 végén, jelezve, hogy a kitüntetésük újabb jele annak, hogy az Index nem valódi újság, hanem kormányzat megrendeléseket teljesítő üzenőfüzet. Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő alatt folytatólagosan kényszerültek újságírók arra, hogy öncenzúrát gyakoroljanak, mert a hatalom eszközként tekintett az Indexre, vezetői pedig megszégyenítették az ország egykor legnívósabb lapját – írtuk az idei választások után született cikkünkben. (Mediafuture)

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