Az OpenAI egyik ágense feltört egy ausztrál kormányzati weboldalt

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök közölte, hogy az amerikai OpenAI cég által kifejlesztett mesterséges intelligencia egyik ágense feltörte az egyik ausztrál kormányzati portált.

A BBC azt írja, vélhetően ez az egyik első olyan, nyilvánosságra hozott eset a világon, amikor mesterséges intelligencia vezette támadás ért egy kormányzati weboldalt.

Albanese beszámolója szerint az OpenAi egyik ágense az ausztrál Medicare rendszerét törte fel még júniusban, erről pedig hónapokkal később maga az OpenAI értesítette az ausztrál kormányt egy általános e-mail címre küldött üzenetben.

Az ausztrál miniszterelnök minderről New Yorkban, az ENSZ-csúcstalálkozón beszélt a Guardian beszámolója szerint, hozzátéve azt az információt is, miszerint egyelőre úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia által elkövetett támadás során nem fértek hozzá személyes adatokhoz.

Egyben közölte azt is, hogy beszélt az OpenAI vezérigazgatójával, Sam Altmannal, hogy kifejezze neki „mély aggodalmát” és „kifejezett csalódottságát” a történtekkel és azzal kapcsolatban is, hogy a vállalat ennyivel később tájékoztatta a kormányt az esetről.

Jelenleg az Ausztrál Hírszerzési Igazgatóság közreműködésével folyik a nyomozás, hogy kiderítsék, hogyan sikerült behatolni Ausztrália általános egészségügyi rendszerébe.

Mint kiderült, a történtekről az emailt szeptember 10-én küldték egy általános mailcímre, amit naponta egyszer néznek, így csak szeptember 11-én derült fény az esetre, amiről aztán szeptember 15-én tettek jelentést az Ausztrál Kiberbiztonsági Központnak.

Úgy tudni, hogy az AI-ágens „ártalmatlan feladatot” kapott; kutasson egészségügyi és orvosi statisztikákban. Így történt, hogy végül az ausztrál kormányzati oldalakon kötött ki, ahol információt kért és nem kapott választ, ezért feltörte a portált.

Mindez aközben történt, hogy miután az AI-modellek egymást hackelgetik, fellángolt a vita, hogy mennyire veszélyesek az AI-fejlesztések, és az Anthropic több kutatója is arról beszélt, hogy a modellek valós fenyegetést jelentenek az emberiségre. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója pedig arról beszélt, igazuk van azoknak, akik félnek a mesterséges intelligenciától, de szerinte mégis bíznunk kell az ilyen cégekben. Mindezt egyébként azután nyilatkozta, hogy ő már tudta, cége egyik AI-ágense feltörte Ausztrália egyik kormányzati weboldalát.